Mercato - PSG : «Ce serait une folie», un nouveau départ au Real Madrid ?

A l'instar de Kylian Mbappé, un taulier de Luis Enrique pourrait-il deux ans après le départ du buteur le plus prolifique de l'histoire du club quitter le PSG pour le Real Madrid ? La question lui a été directement posée en interview. Et il se trouve que la réponse fera le bonheur d'un seul des deux clubs...

Le Trophée des champions, la Ligue 1, la Coupe de France, la Supercoupe d'Europe et la Coupe Intercontinentale des clubs. En 2025, le PSG a tout simplement mis la main sur tous les trophées exceptés la nouvelle formule de la Coupe du monde des clubs perdue en finale l'été dernier face à Chelsea (0-3). Le tout, grâce à un collectif qui a impressionné les entraîneurs et observateurs adverses, que ce soit le coach de Liverpool : Arne Slot ou encore le consultant et ex-joueur de Manchester United : Rio Ferdinand.

Confession de Vitinha



Le milieu du PSG répond aux rumeurs Real Madrid… et il ne mâche pas ses mots.



« Ce serait stupide de partir du PSG. »



Un message clair envoyé à toute l'Europe.



🎥 @Canal_11Oficial pic.twitter.com/WXzmDTItgp — ParisTeam (@Paristeamfr) March 5, 2026

Vitinha a signé la meilleure saison de sa carrière au PSG Toutefois, malgré la force collective qui anime l'équipe de Luis Enrique, il y a tout de même quelques individualités de taille dans ce groupe. A commencer par le Ballon d'or Ousmane Dembélé ou bien l'ex-gardien du club Gianluigi Donnarumma vendu l'été dernier à Manchester City. Faisant le lien entre la défense et l'attaque, Vitinha (26 ans) a prouvé tous les espoirs fondés en lui par le conseiller football du PSG dès son transfert en 2022 qu'est Luis Campos. De par sa saison XXL, le milieu de terrain portugais est parvenu à se hisser à la troisième place du Ballon d'or 2025.