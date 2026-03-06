Mercato - PSG : «Ce serait une folie», un nouveau départ au Real Madrid ?

A l'instar de Kylian Mbappé, un taulier de Luis Enrique pourrait-il deux ans après le départ du buteur le plus prolifique de l'histoire du club quitter le PSG pour le Real Madrid ? La question lui a été directement posée en interview. Et il se trouve que la réponse fera le bonheur d'un seul des deux clubs...
Le Trophée des champions, la Ligue 1, la Coupe de France, la Supercoupe d'Europe et la Coupe Intercontinentale des clubs. En 2025, le PSG a tout simplement mis la main sur tous les trophées exceptés la nouvelle formule de la Coupe du monde des clubs perdue en finale l'été dernier face à Chelsea (0-3). Le tout, grâce à un collectif qui a impressionné les entraîneurs et observateurs adverses, que ce soit le coach de Liverpool : Arne Slot ou encore le consultant et ex-joueur de Manchester United : Rio Ferdinand.
Vitinha a signé la meilleure saison de sa carrière au PSG
Toutefois, malgré la force collective qui anime l'équipe de Luis Enrique, il y a tout de même quelques individualités de taille dans ce groupe. A commencer par le Ballon d'or Ousmane Dembélé ou bien l'ex-gardien du club Gianluigi Donnarumma vendu l'été dernier à Manchester City. Faisant le lien entre la défense et l'attaque, Vitinha (26 ans) a prouvé tous les espoirs fondés en lui par le conseiller football du PSG dès son transfert en 2022 qu'est Luis Campos. De par sa saison XXL, le milieu de terrain portugais est parvenu à se hisser à la troisième place du Ballon d'or 2025.
«Je ne pense pas que ce serait la meilleure chose pour moi. Je me sens très bien ici au PSG»
En parallèle, en février 2025, Vitinha a officiellement prolongé son contrat au PSG jusqu'en juin 2029 aux côtés d'Achraf Hakimi et de Nuno Mendes. Pas de quoi l'inciter à aller voir ailleurs et encore et ce, même si le Real Madrid vient toquer à la porte. « Ce serait une folie de partir. Je ne pense pas que ce serait la meilleure chose pour moi. Je me sens très bien ici au PSG. J’adore être ici (à Paris), et ma famille aussi. Nous avons un groupe fantastique et un entraîneur incroyable. Je sens que les gens m’apprécient beaucoup et je sens que j’ai mérité cette affection ».