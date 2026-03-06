Mercato - OM : «Ils se sont battus pour l’avoir», le transfert qui agace sur RMC !

Pierrick Levallet

Pour l’OM, la saison a pris un tout autre tournant. Après son élimination de la Ligue des champions, le club phocéen misait sur la Coupe de France pour sauver son exercice 2025-2026. Les hommes d’Habib Beye ont malgré tout été sortis par Toulouse ce mercredi soir. Une recrue hivernale marseillaise, qui a déçu jusqu’à présent, a d’ailleurs agacé sur les antennes de RMC.

L’OM n’a toujours pas sorti la tête de l’eau. Le club phocéen a dit adieu à la Coupe de France ce mercredi soir après son élimination contre Toulouse. La crise sévit toujours au sein du club phocéen, et même les recrues hivernales ne semblent pas en mesure de mettre fin à cette période délicate. Un joueur transféré cet hiver a d’ailleurs particulièrement agacé un certain Christophe Dugarry.

«Il a une caravane» « Abdelli, mon dieu, ils se sont battus pour l’avoir. Mais dès qu’il est dans le sens du jeu, il a une caravane. Il est incapable de créer des différences. Il n’est jamais dans la surface de réparation, au milieu de terrain il ne crée aucune différence... Je n’ai rien contre ce garçon, je ne te dis pas que ce n’est pas un bon joueur de foot, mais pas pour jouer à l’OM. Il est là le problème » a d’abord pesté le champion du monde 1998 dans l’émission Rothen s’enflamme sur les antennes de RMC.