Mercato - OM : Il fait craquer les Marseillais, son départ est-il une priorité ?

Ce mercredi soir, l’OM s’est donc fait sortir de la Coupe de France en quart de finale face à Toulouse. Une défaite qui a bien évidemment suscité la colère des supporters marseillais, qui avaient d’ailleurs un joueur en particulier dans le collimateur à la fin du match. Au point même de réclamer pour certains le départ de celui-ci. Que doit désormais faire l’OM ?
Décidément, les fiascos s’accumulent à l’OM. Le dernier en date ? L’élimination face à Toulouse en Coupe de France. Alors que le PSG n’était plus dans la compétition, le club phocéen avait toutes les raisons d’y croire pour aller au bout et enfin soulever un trophée. Mais encore fallait-il passer face à Toulouse pour valider une place dans le dernier carré. L’OM n’y est pas parvenu et s’est donc incliné au terme de la séance des tirs au but.
Balerdi plus que jamais au fond du trou
Bien évidemment, la déception était immense à Marseille ce mercredi soir et il y avait aussi de la colère chez plusieurs supporters. Ils en avaient notamment après un joueur d’Habib Beye en particulier : Leonardo Balerdi. Cela fait déjà un moment que l’Argentin est fébrile et multiplie les fautes qui coûtent cher à l’OM. Ce mercredi soir, il a précipité l’élimination du club en ratant sa tentative lors des tirs au but. Balerdi n’a ainsi pas arrangé son cas avec cet échec, faisant alors rager un peu plus les Marseillais à son sujet et plusieurs d’entre eux ont alors réclamé son départ dans la foulée.
« Pour son confort à lui, pour son bien-être, il faut qu'il s'en aille »
Partira ? Ne partira pas ? Leonardo est aujourd’hui sous contrat jusqu’en 2028 avec l’OM. La question est maintenant de savoir ce que voudront faire chacune des parties dans les mois à venir. Mais voilà qu’un départ pourrait être la meilleure solution pour tout le monde. « Je suis malheureux pour ce garçon, je pense qu'il faut qu’il s'en aille, qu’il aille trouver un autre club, un autre environnement. Il n'a pas l'air d'être un mauvais mec mais il ne réussit pas à Marseille, il n'est pas dans son élément. Je pense que pour son confort à lui, pour son bien-être, il faut qu'il s'en aille », a expliqué Denis Charvet sur RMC.
Alors, que doit faire l’OM avec Leonardo Balerdi ?