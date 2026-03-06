Mercato - OM : Il fait craquer les Marseillais, son départ est-il une priorité ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce mercredi soir, l’OM s’est donc fait sortir de la Coupe de France en quart de finale face à Toulouse. Une défaite qui a bien évidemment suscité la colère des supporters marseillais, qui avaient d’ailleurs un joueur en particulier dans le collimateur à la fin du match. Au point même de réclamer pour certains le départ de celui-ci. Que doit désormais faire l’OM ?

Décidément, les fiascos s’accumulent à l’OM. Le dernier en date ? L’élimination face à Toulouse en Coupe de France. Alors que le PSG n’était plus dans la compétition, le club phocéen avait toutes les raisons d’y croire pour aller au bout et enfin soulever un trophée. Mais encore fallait-il passer face à Toulouse pour valider une place dans le dernier carré. L’OM n’y est pas parvenu et s’est donc incliné au terme de la séance des tirs au but.

«Pas fait pour le très haut niveau» : Un joueur de l'OM se fait allumer sur RMC (et il n'a même pas joué) https://t.co/Mrhl6AXugp — le10sport (@le10sport) March 5, 2026

Balerdi plus que jamais au fond du trou Bien évidemment, la déception était immense à Marseille ce mercredi soir et il y avait aussi de la colère chez plusieurs supporters. Ils en avaient notamment après un joueur d’Habib Beye en particulier : Leonardo Balerdi. Cela fait déjà un moment que l’Argentin est fébrile et multiplie les fautes qui coûtent cher à l’OM. Ce mercredi soir, il a précipité l’élimination du club en ratant sa tentative lors des tirs au but. Balerdi n’a ainsi pas arrangé son cas avec cet échec, faisant alors rager un peu plus les Marseillais à son sujet et plusieurs d’entre eux ont alors réclamé son départ dans la foulée.