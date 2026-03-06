Mercato - PSG : «Je ne bouge pas», un joueur a pris sa décision pour son transfert !

Alexis Brunet

L’été prochain, le PSG devrait se montrer actif sur le mercato afin de renforcer un effectif qui a beaucoup plus de mal cette année. Il n’est pas exclu que certains joueurs quittent le club de la capitale également mais l’un d’entre eux a pris sa décision. Il ne compte pas partir prochainement, comme le révèle son entourage.

Après une saison dernière très longue et éprouvante, les dirigeants parisiens avaient décidé de ne pas forcément régénérer massivement l’effectif. Le PSG n’avait recruté que trois joueurs, dont deux gardiens (Chevalier, Marin). Le seul Illia Zabarnyi est arrivé pour évoluer dans le champ, mais pour l’instant l’aventure parisienne ne se passe pas idéalement pour le défenseur ukrainien qui est apparu plusieurs fois en difficulté et qui n’est donc pas encore passé devant Marquinhos.

Dro Fernandez est arrivé cet hiver Initialement, le PSG voulait continuer sur sa lancée cet hiver et ne recruter personne. Luis Enrique était content de son effectif et il souhaitait s’appuyer sur les jeunes du centre de formation. Finalement, le club de la capitale a tout de même décidé de tenter un coup en recrutant Dro Fernandez. Ce dernier désirait quitter le FC Barcelone et Paris a donc lâché environ 8M€ pour s’offrir les services du milieu offensif de 18 ans.