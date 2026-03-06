Un joueur de l'OM «fait son cirque» après la débâcle : «C'était n'importe quoi»

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Mercredi, l'OM n'a pas réussi à se qualifier pour les demi-finales de la Coupe de France après son élimination lors des tirs au but face à Toulouse. Le club de la cité phocéenne repart encore avec un nouvel échec à domicile et les déceptions commencent sérieusement à s'accumuler. Un joueur qui déçoit depuis plusieurs mois maintenant a encore été pointé du doigt.

Bien parti pour poursuivre son aventure en Coupe de France, l'OM a d'abord été rejoint au score deux fois par Toulouse avant de s'incliner lors de la séance des tirs au but. Une séance disputée dans la peur côté marseillais et des tensions ont jailli à la fin du match chez cette équipe qui ne s'en sort pas. Les joueurs marseillais ont été pointés du doigt par Daniel Riolo.

«Le revoir serait une insulte» : L’OM éliminé, Habib Beye déjà sous pression ? https://t.co/3NqDN54gl4 — le10sport (@le10sport) March 6, 2026

« Bagarre dans le couloir, chaud dans les vestiaires, Balerdi qui fait son cirque » Déjà dans le viseur de nombreux supporters de l'OM ces derniers mois pour ses performances décevantes sur le terrain, Leonardo Balerdi a encore été visé par Daniel Riolo. Le capitaine argentin a raté son penalty et a contribué à l'élimination de son équipe. « La photo de Greenwood à l’écart de l’équipe ? Cette image là, je m'en fous un peu. En revanche, moi si je suis supporter de l’OM, au-delà de la catastrophe dont on a beaucoup parlé hier, une nouvelle fois, ça a été le cirque complet à la fin du match. Bagarre dans le couloir, chaud dans les vestiaires, Balerdi qui fait son cirque » dénonce Daniel Riolo dans l'After Foot sur RMC.