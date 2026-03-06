Eden Hazard et Javier Pastore dans la même équipe : La belle annonce de l'ASSE

Après avoir vécu un terrible cauchemar ces dernières années, l'ASSE a fini par retrouver la Ligue 2 cette saison. Le club joue les premiers rôles cette saison dans ce deuxième échelon et peut croire en un retour aux affaires dans l'élite. En attendant, le club va organiser un événement un peu particulier le 31 mai prochain pour une belle cause avec la présence de quelques stars comme Eden Hazard ou encore Javier Pastore.
Malgré ses difficultés récentes, l'ASSE reste un club historique du championnat de France. Les Verts restent un club important pour le paysage footballistique français et en attendant de peut-être retrouver la Ligue 1, un événement va avoir lieu au stade Geoffroy-Guichard en hommage à Georges Bereta au profit d'une belle cause. Le casting a de quoi faire saliver de nombreux curieux !
Grand match caritatif à Saint-Etienne
Sur ses réseaux sociaux, l'AS Saint-Etienne a en effet annoncé l'organisation d'un événement le 31 mai prochain dans son stade : un match caritatif au profit de la recherche contre la maladie de Charcot. Ancien capitaine des Verts, Georges Bereta a été emporté par cette maladie en 2023 et l'intégralité des bénéfices de cet événement sera reversée à l'Institut de Myologie pour soutenir la recherche dédiée à la Sclérose Latérale Amyotrophique (ou maladie de Charcot) au sein de ce centre expert international du muscle et de ses maladies, créé par l’AFM-Téléthon. Une belle cause qui verra donc de nombreuses personnalités du football, mais pas que, s'affronter.
Eden Hazard et Javier Pastore au casting, mais aussi quelques surprises
Dans son communiqué, l'ASSE prévoit deux équipes de Légendes pour ce match caritatif avec d'un côté des figures incontournables du club comme Loïc Perrin, Dominique Rocheteau, Pascal Feindouno, Mathieu Debuchy et Jean-Michel Larqué face à une équipe de Héros guidée par son capitaine Paul de Saint-Sernin et ses coéquipiers Eden Hazard, Malik Bentalah, Paul Mirabel ou encore Thomas Ngijol. « En plus d’être fier, le Peuple Vert a toujours été solidaire. Il a une nouvelle chance de le démontrer en honorant la mémoire d’une légende et ambassadeur du club tout en permettant à la recherche médicale d'avancer. Nous comptons ainsi sur la présence nombreuse des amoureux des Verts » confie Loïc Perrin, capitaine des Légendes. La billetterie pour cet événement ouvre le samedi 7 mars à 20h.