L'ASSE au JT de 20h : La suprise d'une superstar sur TF1 !

Reléguée en Ligue 2 la saison dernière malgré l'arrivée de nouveaux investisseurs, l'ASSE est loin de répondre aux attentes à l'échelon inférieure. Quatrièmes de L2, les Verts ont même changé d'entraîneurs récemment afin de ne pas hypothéquer leurs chances de monter. Mais l'ASSE reste l'un des clubs français les plus populaires comme en témoigne cette scène assez surréaliste sur le plateau du JT de TF1.

Racheté par Kilmer Sports en juin 2024, l'AS Saint-Etienne peine toutefois à répondre aux attentes suscitées par ce changement de dimension. Et pour cause, l'ASSE a été reléguée en Ligue 2 seulement un an après sa promotion dans l'élite et se présentée comme le grand favori de la saison en deuxième division. Cependant, tout ne se passe pas comme prévu au point qu'Eirik Horneland ait récemment cédé sa place à Philippe Montanier sur le banc stéphanois. Un choix fort qui semble porter ses fruits comme en témoigne la victoire contre Montpellier ce week-end (1-0) qui permet aux Verts de se replacer dans le haut du classement. Avec 37 points au compteur, l'ASSE est quatrième à quatre points du leader Troyes.

Le maillot third de l'ASSE dévoilée au JT de 20h... En revanche, un point ne change pas, l'ASSE reste l'un des clubs les plus populaires en France. Et une scène assez surréaliste peut en témoigner. En effet, dimanche soir Timothée Chalamet était présent au JT de 20h de TF1 pour faire la promotion du film Marty Supreme au sein duquel il tient le premier rôle. Jusque-là, rien de très surprenant jusqu'à ce qu'il enfile un maillot de l'ASSE et pas n'importe lequel. Grand fan des Verts, la star d'Hollywood a posé avec le maillot third du club stéphanois floqué Chalamet avec le numéro 42, celui de la Haute-Loire, le département de Saint-Étienne. « Oh là là, oh non? 42, c’est énorme. C’est magnifique, regarde ce vert », a-t-il lancé sur le plateau du JT de TF1.