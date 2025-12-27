L'ASSE est en deuil, l'annonce poignante !

Amadou Diawara

Jean-Louis Gasset est décédé ce vendredi à l'âge de 72 ans. Avant de passer par les Girondins de Bordeaux, la Côte d'Ivoire, l'OM et le Montpellier HSC, l'ex-coach français était sur le banc de l'ASSE entre 2017 et 2019. Logiquement, le club stéphanois lui a rendu un vibrant hommage.

S'il a débuté sa carrière d'entraineur en tant qu'adjoint, Jean-Louis Gasset a également été le coach principal de plusieurs équipes. En effet, il a fait ses débuts avec l'ASSE le 20 décembre 2017.

L'ASSE pleure Jean-Louis Gasset Ayant quitté l'ASSE le 30 juin 2019, Jean-Louis Gasset a été le technicien des Girondins de Bordeaux pendant près d'un an (10 aout 2020 - 27 juillet 2021), puis il est devenu le sélectionneur de la Côte d'Ivoire (20 mai 2022 - 24 janvier 2024). Remercié durant la dernière CAN, Jean-Louis Gasset a réalisé un intérim de quatre mois à l'OM (20 février - 30 juin 2024), avant de réaliser sa dernière pige au Montpellier HSC (22 octobre 2024 - 7 avril 2025).