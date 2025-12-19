OL - Transfert à 12,5M€ : La trahison qui relance tout pour l’ASSE !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Grand espoir de l’ASSE, Djylian N'Guessan refuse de prolonger son contrat et le club s’est résolu à s’en séparer. Preuve de la fracture entre les deux parties, le frère cadet de l’attaquant âgé de 17 ans s’est engagé avec l’OL. Les Verts ont déjà refusé une offre de 8M€ en provenance de Chelsea et attendent au moins 12,5M€ pour s’en séparer.

