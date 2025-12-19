OL - Transfert à 12,5M€ : La trahison qui relance tout pour l’ASSE !

Grand espoir de l’ASSE, Djylian N'Guessan refuse de prolonger son contrat et le club s’est résolu à s’en séparer. Preuve de la fracture entre les deux parties, le frère cadet de l’attaquant âgé de 17 ans s’est engagé avec l’OL. Les Verts ont déjà refusé une offre de 8M€ en provenance de Chelsea et attendent au moins 12,5M€ pour s’en séparer.
Après avoir recruté Mathis Amougou (19 ans) l’année dernière, Chelsea a un autre joueur de l’ASSE dans son viseur. D’après les informations de L’Équipe, BlueCo, propriétaire des Blues et de Strasbourg, souhaite s’attacher les services de Djylian N'Guessan, sous contrat jusqu’en juin 2027.
Le frère de N'Guessan a signé à l’OL
Un contrat que l’attaquant âgé de 17 ans refuse de prolonger et l’ASSE s’est résolu à s’en séparer. Preuve du désaccord qui oppose les deux parties, le frère cadet de Djylian N'Guessan s’est engagé avec l’OL. En plus de Chelsea, Arsenal et Brentford seraient également intéressés par le joueur.
L’ASSE attend au moins 12,5M€
Toujours selon L’Equipe, l’ASSE a refusé une première offre des Blues à hauteur de 8M€ pour Djylian N'Guessan et attend au moins 12,5M€ pour s’en séparer. Un an après Mathis Amougou, les Verts risquent donc de voir un autre de leurs jeunes talents prendre la direction de l’Angleterre.