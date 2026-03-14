«C'est une honte» : Le PSG s'est trompé avec ce transfert ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très discret ces derniers mois sur le mercato, le PSG a tout de même réussi à boucler quelques transferts et certains font clairement parler. L'un d'eux est particulièrement critiqué, au point qu'on puisse se demander si les Parisiens ne vont pas le regretter.

Cet hiver, le PSG est resté particulièrement discret, se contentant de saisir une opportunité de marché en recrutant Dro Fernandez en provenance du FC Barcelone. Un transfert qui a largement été commenté compte tenu du fait que qu'il possède le même agent que Luis Enrique. Une situation qui a poussé Joan Laporta, président du Barça a dénoncé ce transfert, estimant avoir été trahi.

Laporta, sobre Iván de la Peña, en Jijantes: "La marcha de Dro al PSG fue una traición. Fue una vergüenza y una puñalada trapera".



"Si Jorge Mendes hubiese tenido a Dro, no se hubiese ido. Si de la Peña hubiese tenido a Lamine, se lo hubiese llevado".pic.twitter.com/sVntBujy7Z — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) March 13, 2026

Le transfert de Dro ne cesse de faire parler « Le départ de Dro, c’est une trahison. C’était une honte et un coup de poignard dans le dos. Avec Jorge Mendes, nous avons gardé Lamine Yamal et cela ne nous est pas arrivé avec De la Peña. A cause de lui, Dro est parti au PSG. Si Jorge Mendes avait été l'agent de Dro, cela ne se serait pas produit. De la Peña était un personnage à part, de par son passé au Barça, mais il nous a montré son hypocrisie. Nous avons fait une exception et il a commis un acte odieux. Il nous a menti effrontément », a-t-il dénoncé auprès de Jijantes avant de poursuivre.