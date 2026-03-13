Mercato - PSG : Transfert bouclé, il annonce un «coup de poignard dans le dos»

Amadou Diawara

Grâce à Ivan de la Peña, le représentant de Luis Enrique, le PSG a bouclé un joli transfert ces derniers mois. Toutefois, le club à qui appartenait le joueur en veut beaucoup à son agent. Comme l'affirme le président de cette écurie, il a été victime d'une grosse trahison.

Alarmé par la situation de Dro Fernandez, qui disposait d'une clause libératoire à hauteur de 6M€, le PSG a fait le nécessaire pour le recruter. Toutefois, le club de la capitale a préféré négocier un transfert avoisinant les 8M€ avec le FC Barcelone lors du dernier mercato hivernal, et ce, pour ne pas entacher sa relation avec l'écurie blaugrana. Alors que Dro Fernandez défend désormais les couleurs du PSG, Joan Laporta a fracassé son agent : Ivan de la Peña.

Mercato - PSG : Le transfert qui ne passe pas, il annonce une trahison ! https://t.co/9YY2813RpU — le10sport (@le10sport) March 13, 2026

«A cause de lui, Dro est parti au PSG» « Le départ de Dro, c’est une trahison de la part de son agent (Ivan de la Peña, qui est aussi l’agent de Luis Enrique, ndlr). C’était une honte et un coup de poignard dans le dos. Avec Jorge Mendes, nous avons gardé Lamine Yamal et cela ne nous est pas arrivé avec "Lo Pelat" (De la Peña), à cause de lui, Dro est parti au PSG. Si Jorge Mendes avait eu Dro, cela ne se serait pas produit », a pesté Joan Laporta, président du FC Barcelone, lors d'un entretien accordé à Jijantes.