Signature à l’OM : Grégory Lorenzi bientôt attaqué en justice ?

Pierrick Levallet

Medhi Benatia ayant quitté son poste de directeur sportif de l’OM, le club phocéen a été contraint de se trouver un nouveau dirigeant. La formation marseillaise a ainsi officialisé la venue de Grégory Lorenzi. Seulement, ce dernier s’était engagé à rejoindre l’OGC Nice en cas de maintien en Ligue 1. L’équipe niçoise entendrait d’ailleurs saisir les prud’hommes pour régler le litige.

La saison a été marquée par les polémiques et les crises à l’OM. Et cela a fini par provoquer le départ de Medhi Benatia. Ce dernier avait présenté sa démission, avant d’annoncer qu’il ne partirait qu’une fois l’exercice 2025-2026 achevé pour rendre service à Frank McCourt. Le club phocéen a d’ailleurs déjà officialisé son successeur : Grégory Lorenzi. Problème, ce dernier s’était déjà engagé à rejoindre l’OGC Nice en cas de maintien en Ligue 1.

Grégory Lorenzi bientôt devant les prud'hommes ? Comme le rapporte L’Equipe, Grégory Lorenzi avait alors proposé une tentative de négociation à l’amiable, notamment par une démission sans préavis. L’OGC Nice aurait toutefois refusé une telle solution. Le club niçois entendrait aller jusqu’au bout et aurait ainsi décidé de saisir les prud’hommes pour régler le litige. Reste maintenant à voir quel verdict le tribunal rendra.