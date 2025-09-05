1 milliard d’euros : Un transfert choc provoqué par Mbappé ?

Pierrick Levallet

Si Kylian Mbappé s’est montré comme la nouvelle grande star du Real Madrid la saison passée, Vinicius Jr a quant à lui vécu un exercice 2024-2025 différent. Le Brésilien a déçu les dirigeants madrilènes, qui pourraient même envisager un départ de l’ailier de 25 ans s’il ne se hisse pas au même niveau que le capitaine de l’équipe de France.

Arrivé libre après son départ du PSG l’été dernier, Kylian Mbappé a rapidement mis tout le monde d’accord au Real Madrid. L’attaquant de 26 ans, sacré Pichichi et Soulier d’Or, s’est imposé comme la grande star des Merengue. Florentino Pérez l’a désigné comme la tête du projet et entend construire autour du champion du monde 2018. Le capitaine de l’équipe de France occupe donc une place autrefois attribuée à Vinicius Jr.

Vinicius Jr poussé vers la sortie à cause de Mbappé ? L’international auriverde a déçu le Real Madrid la saison passée. Comme le rapporte SPORT, l’ailier de 25 ans n’est plus le même joueur qui a ébloui le monde en 2023-2024 et qui était un prétendant sérieux pour le Ballon d’Or. Le Brésilien vit dans l’ombre de Kylian Mbappé, et ne semble pas arriver à redresser la barre. Xabi Alonso essayerait pourtant de l'aider à revenir au sommet de sa forme. Il pourrait même être poussé vers la sortie par Florentino Pérez si jamais il ne retrouve pas son véritable niveau.