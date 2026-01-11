Benzema : L’appel du pied pour son grand retour à l’OL !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il n’a pas encore prolongé son contrat avec Al-Ittihad, qui court jusqu’en juin 2026, Karim Benzema a reçu un appel du pied dans l’optique d’un retour à l’OL. Un message provenant de Jean-Michel Aulas, l’ancien président et propriétaire du club lui ayant demandé quand est-ce qu’il comptait revenir à Lyon.

Si son avenir semble s’écrire en Arabie Saoudite, où il est arrivé à l’été 2023 en provenance du Real Madrid, Karim Benzema est attendu par beaucoup à l’OL. L’attaquant âgé de 38 ans est en fin de contrat avec Al-Ittihad et avait récemment ouvert la porte à un retour en Europe, assurant avoir des propositions en ce sens.

Le message d’Aulas à Benzema Nul doute que Jean-Michel Aulas rêverait de le voir faire son grand retour à l’OL, qu’il a quitté en 2009 pour prendre la direction du Real Madrid. Présent dans l’émission Quelle Epoque ! sur France 2 samedi soir, l’ancien président du club devait poser une question à plusieurs personnalités dont les photos s’affichaient devant lui. Pour Karim Benzema, Jean-Michel Aulas a demandé : « Quand est-ce que tu reviens ? »