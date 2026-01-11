Benzema : L’appel du pied pour son grand retour à l’OL !

Alors qu’il n’a pas encore prolongé son contrat avec Al-Ittihad, qui court jusqu’en juin 2026, Karim Benzema a reçu un appel du pied dans l’optique d’un retour à l’OL. Un message provenant de Jean-Michel Aulas, l’ancien président et propriétaire du club lui ayant demandé quand est-ce qu’il comptait revenir à Lyon.
Si son avenir semble s’écrire en Arabie Saoudite, où il est arrivé à l’été 2023 en provenance du Real Madrid, Karim Benzema est attendu par beaucoup à l’OL. L’attaquant âgé de 38 ans est en fin de contrat avec Al-Ittihad et avait récemment ouvert la porte à un retour en Europe, assurant avoir des propositions en ce sens.
Le message d’Aulas à Benzema
Nul doute que Jean-Michel Aulas rêverait de le voir faire son grand retour à l’OL, qu’il a quitté en 2009 pour prendre la direction du Real Madrid. Présent dans l’émission Quelle Epoque ! sur France 2 samedi soir, l’ancien président du club devait poser une question à plusieurs personnalités dont les photos s’affichaient devant lui. Pour Karim Benzema, Jean-Michel Aulas a demandé : « Quand est-ce que tu reviens ? »
« Il a envie de rester en Arabie Saoudite et à Al-Ittihad »
En attendant la réponse du principal intéressé, Ramon Planes a évoqué sa prolongation, dans un entretien accordé à ABC Fútbol. Le directeur sportif d’Al-Ittihad a alors répondu : « Allons-nous le prolonger ? Il veut continuer, il a envie de rester en Arabie Saoudite et à Al-Ittihad. Il a vu qu'il s'agissait d'un projet sérieux avec de bons joueurs, et il souhaite jouer encore plusieurs années. J'espère que ce sera le cas. Je trouve que c'est un joueur exceptionnel, qui respire le madridisme, et le fait d'avoir passé tant d'années là-bas a fait de lui un leader et un homme très intelligent. »