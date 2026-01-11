Un contrat historique au PSG : Luis Enrique se lâche en direct !

Présent en conférence de presse ce dimanche après-midi, Luis Enrique a été interrogé sur un potentiel contrat à vie au PSG. Et le coach espagnol a tenu à faire passer un message clair, affirmant que sa position n'avait pas changé depuis sa dernière déclaration sur son avenir.

Présent en conférence de presse ce dimanche après-midi, Luis Enrique s'est montré cash quant à son avenir au PSG . « Est-ce que je pourrais accepter un contrat à long terme au PSG ? (Il fait semblant de dormir) Est-ce que je pourrais être l’entraîneur du PSG à vie ? (Rires) On continue. Si tu prends aucune déclaration de ce que je dis dans le passé... C'était très clair ce que j'ai dit, et rien n'a changé », a affirmé l'entraineur du PSG .

A la mi-janvier, Luis Enrique avait avoué qu'il était prêt à entrainer le PSG pendant une décennie. « Battre le record de longévité d'un entraineur du PSG sous l'ère QSI ? Je ne sais pas combien de temps va durer ce processus. Toi-même, sais-tu combien d’années je vais rester au Paris Saint-Germain? (le journaliste lui répond) Dix ans ? J’espère, mais la réalité, c’est qu’il est très difficile de rester autant d’années dans un club de haut niveau. Quand on s’appuie sur la durée dans mes clubs précédents, je ne suis pas resté plus de quatre ans. J'ai eu besoin de me ressourcer, parce que l’énergie s’épuise. Mais ici, c’est un projet totalement différent de mes projets antérieurs. Je me sens très bien ici, très à l’aise. Bien sûr que ce serait super que mon aventure ici dure dix ans, parce que cela voudrait dire que tout le monde est content, mais ça n’est pas une préoccupation pour moi. J’essaie de vivre l’instant présent, c’est cette saison, cette équipe, je veux améliorer cette équipe. C'est un effectif très jeune, avec des joueurs pour lesquels je me projette très loin. J’aimerais pouvoir développer ce projet, mais je ne suis pas un novice. Il faut être à fond tous les jours, pour tous les matchs, toutes les compétitions, pour pouvoir durer plusieurs années, et ça, ça use. Pas seulement moi en tant qu’entraîneur, mais aussi le club, les supporters. Ce qui est important c’est qu’à ce moment précis, j’ai cette énergie nécessaire pour imaginer tout cela comme une possibilité », avait expliqué le coach parisien en conférence de presse.