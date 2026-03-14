Kylian Mbappé : Une star l'a poussé à recaler le PSG, elle déballe l'histoire !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En 2024, après sept ans passés au PSG, Kylian Mbappé a pu réaliser son rêve en signant en faveur du Real Madrid. En 2017, le phénomène français était déjà convoité par le club madrilène, mais avait fait le choix de signer à Paris. Pourtant, l’un de ses anciens coéquipiers lui avait recommandé de s’engager directement en Espagne. Explications.

Véritable phénomène du football français, Kylian Mbappé s’est révélé aux yeux du monde lors de la saison 2016-2017 avec l’AS Monaco. S’en est suivi un choix crucial pour le prodige de Bondy, à savoir signer au PSG, ou bien du côté du Real Madrid. Au final, Mbappé choisira Paris, bien conscient qu’il aurait davantage de temps de jeu dans la capitale française. Mais après sept ans à marquer l’histoire des Rouge et Bleu, ce dernier a finalement réalisé son rêve de pouvoir jouer au Real.

🔴 « 𝗨𝗡 𝗝𝗢𝗨𝗥, 𝗖𝗔𝗥𝗥𝗜𝗟𝗟𝗢 𝗠'𝗔 𝗗𝗜𝗧 : "𝗞𝗬𝗟𝗜𝗔𝗡 (𝗠𝗕𝗔𝗣𝗣𝗘́) 🇫🇷 𝗘𝗦𝗧 𝗙𝗔𝗡𝗧𝗔𝗦𝗧𝗜𝗤𝗨𝗘, 𝗠𝗔𝗜𝗦 𝗜𝗟 𝗡𝗘 𝗦𝗔𝗜𝗧 𝗣𝗔𝗦 𝗙𝗔𝗜𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗣𝗔𝗦𝗦𝗘𝗦." » 🤣



Radamel Falcao 🇨🇴 sur Kylian Mbappé 🇫🇷 :



« J'étais capitaine, et un jour, en allant au… pic.twitter.com/100Wumkleh — Vibes Foot (@VibesFoot) March 14, 2026

Mbappé a toujours rêvé du Real Madrid « J’ai fait 7 ans au PSG, ça a été un honneur. Je pense que peut-être je ne l’ai pas assez dit, pas assez montré, mais j’ai toujours pris conscience d’où j’étais et du grand club qu’est le PSG. J’ai toujours dit que c’était le plus grand club de France et l’un des meilleurs du monde. Je l’ai juste quitté pour aller dans le plus grand club du monde. J’ai toujours dit que c’était le seul club pour qui j’aurais quitté le PSG. Si je n’avais pas pu aller au Real, je serais resté au PSG toute ma vie », déclarait notamment Kylian Mbappé à propos de ce choix quelques mois après sa signature en Espagne.