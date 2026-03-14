Kylian Mbappé : Une star l'a poussé à recaler le PSG, elle déballe l'histoire !

En 2024, après sept ans passés au PSG, Kylian Mbappé a pu réaliser son rêve en signant en faveur du Real Madrid. En 2017, le phénomène français était déjà convoité par le club madrilène, mais avait fait le choix de signer à Paris. Pourtant, l’un de ses anciens coéquipiers lui avait recommandé de s’engager directement en Espagne. Explications.
Véritable phénomène du football français, Kylian Mbappé s’est révélé aux yeux du monde lors de la saison 2016-2017 avec l’AS Monaco. S’en est suivi un choix crucial pour le prodige de Bondy, à savoir signer au PSG, ou bien du côté du Real Madrid. Au final, Mbappé choisira Paris, bien conscient qu’il aurait davantage de temps de jeu dans la capitale française. Mais après sept ans à marquer l’histoire des Rouge et Bleu, ce dernier a finalement réalisé son rêve de pouvoir jouer au Real.
Mbappé a toujours rêvé du Real Madrid
« J’ai fait 7 ans au PSG, ça a été un honneur. Je pense que peut-être je ne l’ai pas assez dit, pas assez montré, mais j’ai toujours pris conscience d’où j’étais et du grand club qu’est le PSG. J’ai toujours dit que c’était le plus grand club de France et l’un des meilleurs du monde. Je l’ai juste quitté pour aller dans le plus grand club du monde. J’ai toujours dit que c’était le seul club pour qui j’aurais quitté le PSG. Si je n’avais pas pu aller au Real, je serais resté au PSG toute ma vie », déclarait notamment Kylian Mbappé à propos de ce choix quelques mois après sa signature en Espagne.
« Je lui ait dit qu’il aurait plus de chances de gagner le Ballon d’Or au Real »
Mais s’il avait choisi le PSG sept ans plus tôt, Kylian Mbappé avait recalé les conseils d’un certain Radamel Falcao. La star colombienne, capitaine de Monaco, a révélé ce samedi qu’elle avait conseillé à Mbappé de signer directement à Madrid en 2017 : « Il était très mature pour son âge. Quand il a dû choisir entre le Real Madrid et le PSG, je lui ait dit qu’il aurait plus de chances de gagner le Ballon d’Or au Real Madrid », a ainsi déclaré Falcao dans l’émission El camino de Mario.