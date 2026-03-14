Il veut succéder à une star du PSG : Rayan Cherki dévoile son grand rêve !

Ayant signé à Manchester City l’été dernier, Rayan Cherki a su faire parler sa magie sous les ordres de Pep Guardiola. Le joueur formé à l’OL est désormais pressenti pour partir à la Coupe du Monde avec l’équipe de France l’été prochain. Surtout, le phénomène de 22 ans souhaite réaliser son grand rêve en imitant ce qu’a récemment réalisé une star du PSG. Explications.
Toujours considéré comme un énorme talent, Rayan Cherki est en train de passer un cap en Angleterre. S’il n’est pas encore titulaire indiscutable sous les ordres de Pep Guardiola, le milieu offensif formé à l’OL s’impose comme un immense potentiel avec Manchester City. Au cours d’un long entretien accordé à France Football, l’international Français s’est livré sur son niveau.
« J'ai toujours considéré que je devais être un top joueur »
« J'ai toujours considéré que je devais être un top joueur. Surtout quand c'était plus compliqué. Je le dis à Rayan Aït-Nouri (son coéquipier à Manchester City) : "Mon frère, j'ai toujours aimé la pluie. Quand il pleut, tu ne sortiras pas. Mais, moi, je vais quand même sortir, et aller jouer. C'est pareil dans la vie. Quand il y a l'orage, tu vas abandonner ou affronter ?" Ça résume bien qui je suis. Plus c'est dur, plus la récompense est belle », a ainsi confié Cherki, qui se verrait bien imiter la star du PSG Ousmane Dembélé en remportant le Ballon d’Or.
Cherki veut remporter le Ballon d’Or
« Si vous pouviez choisir un moment que vous vivrez prochainement, lequel serait-ce ? » , lui a ainsi demandé le journaliste. « Gagner le Ballon d'Or. Parce que j'ai un pari avec mon père qui m'a dit : "Le jour où tu le gagnes, j'arrête de parler de football avec toi." La plus grande chose qui puisse m'arriver n'est pas de gagner le Ballon d'Or, mais qu'on arrête de ne parler que de foot tous les deux. J'ai un père, ce n'est pas donné à tout le monde, et j'ai la plus belle des relations avec lui. Mais la vie passe avant le football », répond le milieu offensif.