Il veut succéder à une star du PSG : Rayan Cherki dévoile son grand rêve !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ayant signé à Manchester City l’été dernier, Rayan Cherki a su faire parler sa magie sous les ordres de Pep Guardiola. Le joueur formé à l’OL est désormais pressenti pour partir à la Coupe du Monde avec l’équipe de France l’été prochain. Surtout, le phénomène de 22 ans souhaite réaliser son grand rêve en imitant ce qu’a récemment réalisé une star du PSG. Explications.

Toujours considéré comme un énorme talent, Rayan Cherki est en train de passer un cap en Angleterre. S’il n’est pas encore titulaire indiscutable sous les ordres de Pep Guardiola, le milieu offensif formé à l’OL s’impose comme un immense potentiel avec Manchester City. Au cours d’un long entretien accordé à France Football, l’international Français s’est livré sur son niveau.

🚨 Rayan Cherki 🇫🇷 : « 𝗝𝗘 𝗙𝗔𝗜𝗦 𝗗𝗘𝗦 𝗖𝗛𝗢𝗦𝗘𝗦 𝗤𝗨𝗘 𝗠𝗢𝗜-𝗠𝗘̂𝗠𝗘, 𝗣𝗔𝗥𝗙𝗢𝗜𝗦, 𝗝𝗘 𝗡𝗘 𝗖𝗢𝗠𝗣𝗥𝗘𝗡𝗗𝗦 𝗣𝗔𝗦. 🪄😁



Qui regarder pour prendre du plaisir aujourd’hui ? Lamine Yamal. Kylian Mbappé. Il y en a tellement. Ousmane Dembélé. Et Rayan Cherki. 😍… pic.twitter.com/dS2D4Kqu6L — Actu Foot (@ActuFoot_) March 14, 2026

« J'ai toujours considéré que je devais être un top joueur » « J'ai toujours considéré que je devais être un top joueur. Surtout quand c'était plus compliqué. Je le dis à Rayan Aït-Nouri (son coéquipier à Manchester City) : "Mon frère, j'ai toujours aimé la pluie. Quand il pleut, tu ne sortiras pas. Mais, moi, je vais quand même sortir, et aller jouer. C'est pareil dans la vie. Quand il y a l'orage, tu vas abandonner ou affronter ?" Ça résume bien qui je suis. Plus c'est dur, plus la récompense est belle », a ainsi confié Cherki, qui se verrait bien imiter la star du PSG Ousmane Dembélé en remportant le Ballon d’Or.