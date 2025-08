Le PSG s'en débarrasse, il dévoile la raison de son transfert !

Relancé par son prêt à Fenerbahce en janvier dernier, Milan Skriniar n'entrait toujours pas dans les plans de Luis Enrique au PSG pour la saison à venir. Ainsi, cet été, le Slovaque, désigné comme indésirable, a été transféré définitivement au sein de la formation turc entraînée par José Mourinho. Skriniar fait ainsi son grand retour à Istanbul, un choix motivé notamment par une raison précise.

Depuis quelques jours maintenant, Milan Skriniar n'est officiellement plus un joueur du PSG. D'abord prêté à Fenerbahce, le Slovaque, qui aura été l'un des flops du recrutement du club de la capitale, a été transféré définitivement à la formation turque. De quoi réjouir le principal intéressé. « Je suis très, très heureux de retrouver ma famille. Nous sommes en contact avec le club depuis la fin de la saison dernière, et le processus n'a pas été simple. J'avais trouvé un accord avec Fenerbahçe, et nous l'avons finalisé la première semaine de juillet. Cependant, l'accord entre les clubs a nécessité dialogue et négociations », a notamment confié Skriniar.