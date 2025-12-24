Laure Boulleau - Rupture difficile : «Elle a disparu de ma vie»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ancien collègue de Laure Boulleau dans le Canal Football Club, Pierre Ménès semble avoir conservé un excellent souvenir de la consultante de la chaîne cryptée. Et il semble d'ailleurs regretter cette rupture avec elle à partir du moment où il avait été limogé en 2021.

En 2021, Pierre Ménès avait été limogé par Canal + en raison des accusations d'agression sexuelle dont il faisait l'objet. Et celui qui était donc chaque semaine à l'antenne dans le Canal Football Club depuis 2009 a donc vécu une séparation brutale avec l'ensemble de ses collègues, et notamment Laure Boulleau avec qui il a travaillé durant trois ans avant d'être poussé au départ.

« Elle a disparu de ma vie » Dans une vidéo diffusée sur sa chaine Youtube, Pierrot le Foot, Pierre Ménès évoque notamment son affection pour Laure Boulleau dont il garde un excellent souvenir sur Canal + : « Même si elle a disparu de ma vie, je m’entendais très bien avec Laure Boulleau », indique Ménès, qui s'étale davantage lorsqu'il s'agit d'évoquer son excellente relation à l'époque avec Christophe Dugarry.