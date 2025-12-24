Laure Boulleau - Rupture difficile : «Elle a disparu de ma vie»

Ancien collègue de Laure Boulleau dans le Canal Football Club, Pierre Ménès semble avoir conservé un excellent souvenir de la consultante de la chaîne cryptée. Et il semble d'ailleurs regretter cette rupture avec elle à partir du moment où il avait été limogé en 2021.
En 2021, Pierre Ménès avait été limogé par Canal + en raison des accusations d'agression sexuelle dont il faisait l'objet. Et celui qui était donc chaque semaine à l'antenne dans le Canal Football Club depuis 2009 a donc vécu une séparation brutale avec l'ensemble de ses collègues, et notamment Laure Boulleau avec qui il a travaillé durant trois ans avant d'être poussé au départ.
« Elle a disparu de ma vie »
Dans une vidéo diffusée sur sa chaine Youtube, Pierrot le Foot, Pierre Ménès évoque notamment son affection pour Laure Boulleau dont il garde un excellent souvenir sur Canal + : « Même si elle a disparu de ma vie, je m’entendais très bien avec Laure Boulleau », indique Ménès, qui s'étale davantage lorsqu'il s'agit d'évoquer son excellente relation à l'époque avec Christophe Dugarry.
Ménès a adoré Dugarry
« Celui avec lequel je me suis le mieux entendu, c’est Christophe Dugarry, parce que Duga c’est moi qui l’avais proposé à M6 du temps de 100% Foot. C’était le premier invité du premier numéro de l’émission, avec Bruno Solo. Quand on a eu les droits de la Coupe du Monde, j’ai vraiment milité pour que ce soit lui qui commente les matchs. J’ai toujours beaucoup aimé Duga comme joueur, je l’ai énormément apprécié, il est très intelligent », indique Ménès.