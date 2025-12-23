Zidane : Son projet de séduction inattendu !

Amadou Diawara

Lors de l'été 2004, Djibril Cissé a quitté l'AJ Auxerre pour rejoindre Liverpool. Pourtant, l'ancien international français avait la possibilité de signer au Real Madrid. Alors que Zinedine Zidane a tenté de le convaincre de migrer vers la Maison-Blanche, Djibril Cissé a préféré tenir sa parole envers les Reds.

Etincelant sous les couleurs de l'AJ Auxerre, Djibril Cissé a alerté à la fois le Real Madrid et Liverpool. En effet, les deux géants européens ont voulu s'attacher les services de l'avant-centre français lors du mercato estival 2004. Et finalement, les Reds ont devancé les Merengue sur ce dossier.

Mercato : Zidane a tenté d'attirer Cissé vers le Real Madrid Lors d'un entretien accordé à Histoires du Foot, Djibril Cissé a expliqué pourquoi il avait snobé le Real Madrid pour signer à Liverpool, et ce, malgré l'appel du pied de Zinedine Zidane, qui évoluait à la Maison-Blanche à cette époque. « Il y a l’anecdote avec Zizou qui vient me voir en Corée pendant la Coupe du monde et qui me dit "on est intéressé. Tu fais quoi la saison prochaine ?" », a confié l'ex-international français, avant de poursuivre.