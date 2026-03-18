«J’étais comme un fou» : Quand Zinédine Zidane a reçu un cadeau très spécial

Pierrick Levallet

Avant d’être un joueur respecté de tous puis un entraîneur de renom, Zinédine Zidane est passé par la case centre de formation. L’ancien numéro 10 a fait ses gammes à l’AS Cannes avant de devenir professionnel. Il a d’ailleurs reçu un cadeau très spécial après un moment marquant de sa carrière.

La réputation de Zinédine Zidane n’est plus à faire. Avant d’être un entraîneur de renommée mondiale, l’ancien numéro 10 de l’équipe de France était un joueur respecté de tous. Le Ballon d’Or 1998 était considéré comme l’un des meilleurs du monde. Mais comme les autres, l’ex-international français est passé par le centre de formation pour faire ses gammes. Formé à l’AS Cannes, il a d’ailleurs reçu un cadeau très spécial après un moment marquant de sa jeune carrière à l’époque.

«Je lui dois tout ça» : Le jour où Zidane a fait basculer sa carrière ! https://t.co/dFPy5q4924 — le10sport (@le10sport) March 17, 2026

«Je voulais que mes parents soient fiers de moi» « Avec ce départ à Cannes, à partir de là, je me suis dit que j’allais bosser pour mes parents. Je voulais qu’ils soient fiers de moi. J’ai tout mis dans le foot. Je faisais du mur, du mur et du mur... J’ai tapé des heures avec mon pied gauche : tac, tac, tac, tac ! J’allais regarder les professionnels s’entraîner dès que je pouvais pour voir, prendre des trucs. Après leur séance, je prenais un ballon tout seul et j’allais m’entraîner de nouveau » a d’abord expliqué Zinédine Zidane dans un entretien accordé à L’Equipe en 2022.