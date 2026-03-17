Bixente Lizarazu taclé par un célèbre consultant : «Il était nul»

Pierrick Levallet

Désormais consultant pour TF1, Bixente Lizarazu a longtemps été le latéral gauche titulaire en équipe de France. Le défenseur passé par les Girondins de Bordeaux et le Bayern Munich n’a toutefois pas échappé aux critiques au cours de sa carrière. Un célèbre consultant n’avait d’ailleurs pas manqué de le tacler.

Retraité depuis 2006, Bixente Lizarazu a eu une carrière de joueur plutôt bien remplie. Désormais consultant pour TF1, l’ancien latéral gauche a notamment remporté la Coupe du monde 1998 avec l’équipe de France, avec laquelle il comptabilise 97 sélections. Le défenseur n’a toutefois pas toujours échappé aux critiques. Réputé pour avoir un plutôt gros caractère, le Basque avait notamment été taclé par un célèbre consultant, qui ne l’avait pas épargné pendant la Coupe du monde 2002.

«Je commence à m’inquiéter…» : Les gros doutes de Bixente Lizarazu dévoilés sur TF1 https://t.co/MCMmuorFjd — le10sport (@le10sport) March 8, 2026

«Il m’en a voulu de lui avoir mis des mauvaises notes» « Lizarazu ? Quand il était joueur, ça allait. Il m’en a voulu de lui avoir mis des mauvaises notes en Corée (lors de la Coupe du monde 2002, ndlr). Mais bon, en même temps, il était nul, donc voilà, il avait des mauvaises notes, c’est un peu la base du truc... » avait expliqué Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube. L’ancien chroniqueur de Canal + a toutefois précisé qu’il tenait Bixente Lizarazu en plutôt bonne estime.