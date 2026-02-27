Bixente Lizarazu dénonce un mensonge : Et il a raison !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Il y a quelques années, Bixente Lizarazu avait été attaqué sur sa carrière mais également sur son comportement par un international français. Cependant, le consultant de TF1 avait répondu clairement en dénonçant plusieurs mensonges à son égard.

Peu de temps après la Coupe du monde 2014, Patrice Evra s'est lancé dans une diatribe devenue célèbre dans laquelle il s'en prenait à plusieurs journalistes ou consultants. Personne n'est épargné, de Pierre Ménès à Luis Fernandez en passant par Rolland Courbis ou encore Bixente Lizarazu. « Il y a Lizarazu. Je sais pas ce qu’il a contre moi. J’ai été élu deux fois meilleur arrière gauche du monde, quatre fois meilleur arrière gauche de la Premier League. Lui je sais même pas s’il a été élu meilleur arrière gauche du monde. Pour ma première sélection, ils m’ont tous serré la main à part lui. Thierry Henry lui avait dit : "Oh Liza, elle est là la relève". Et il m’avait regardé en disant "Pourquoi ? On t’a dit que j’étais déjà à la retraite ?" », lâchait ainsi l'ancien joueur de Manchester United auprès de TF1.

Lizarazu dénonce les mensonges d'Evra Une sortie qui avait évidemment suscitée une réponse de Bixente Lizarazu, qui avait dénoncé plusieurs mensonges dans les attaques de Patrice Évra. « C’est incompréhensible, c’est consternant. En plus, il a insisté pour que cette interview soit diffusée. Et encore, TF1 a été gentil de couper les passages les plus vulgaires. Si on était dans une cour d’école, je lui dirais que pour cette fameuse première sélection, je n’étais pas là car j’avais arrêté ma carrière internationale mais que j’aurais aimé lui répondre ce que lui ai prétendument répondu », confiait le champion du monde 1998 sur le plateau de Téléfoot. Et effectivement, lorsque Patrice Évra est convoqué la première fois en équipe de France, en août 2004, Bixente Lizarazu est déjà retraité, puisqu’il avait arrêté sa carrière internationale après l’Euro, quelques semaines auparavant.