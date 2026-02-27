L’annonce de Luis Enrique qui a rendu fou Daniel Riolo !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Entre Daniel Riolo et Luis Enrique, ce n'est pas l'amour fou. Et cela s'est encore une fois confirmé mercredi soir après les propos de l'entraîneur du PSG à l'issue du match poussif contre l'AS Monaco. Et le journaliste de RMC n'a pas du tout apprécié.

Après une victoire au stade Louis II (3-2), le PSG s'est fait très peur contre l'AS Monaco mercredi soir au Parc des Princes. Menés 1 à 0 à la mi-temps, les Parisiens ont été malmenés et s'en sortent grâce à l'expulsion de Mamadou Coulibaly qui a clairement tout changé dans ce match. Malgré tout, après la rencontre, Luis Enrique a assuré qu'il était satisfait de la prestation de ses joueurs.

Luis Enrique satisfait du match du PSG... « Ce que je peux dire sur le match, c'est que sur la première mi-temps, nous ne sommes pas habitués à avoir une équipe qui joue comme nous, qui cherche à jouer au même niveau (NDLR : sur le terrain, en termes de hauteur de bloc). Normalement, on a plus de continuité, on a plus de précision et je pense que la première mi-temps a été très équilibrée. La deuxième mi-temps a changé, on a débuté de meilleure manière, plus précis, plus confiants. Je pense qu'on a mérité cette victoire, ou cette qualification. Mais ça a été difficile, parce que pour moi, le résultat était compliqué, c'était un match piège dès le début, parce qu'on a parlé beaucoup sur ce sujet d'aller gagner le match. Ça a été compliqué dans les premières minutes. Il y a des moments où tu perds la précision et c'est difficile de récupérer ton niveau. Mais je pense qu'il faut être heureux de ce qu'on a fait et d'avoir surmonté ce moment compliqué en première mi-temps », a confié l’entraîneur du PSG en conférence de presse.