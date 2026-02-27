L’annonce de Luis Enrique qui a rendu fou Daniel Riolo !

Entre Daniel Riolo et Luis Enrique, ce n'est pas l'amour fou. Et cela s'est encore une fois confirmé mercredi soir après les propos de l'entraîneur du PSG à l'issue du match poussif contre l'AS Monaco. Et le journaliste de RMC n'a pas du tout apprécié.
Après une victoire au stade Louis II (3-2), le PSG s'est fait très peur contre l'AS Monaco mercredi soir au Parc des Princes. Menés 1 à 0 à la mi-temps, les Parisiens ont été malmenés et s'en sortent grâce à l'expulsion de Mamadou Coulibaly qui a clairement tout changé dans ce match. Malgré tout, après la rencontre, Luis Enrique a assuré qu'il était satisfait de la prestation de ses joueurs.
Luis Enrique satisfait du match du PSG...
« Ce que je peux dire sur le match, c'est que sur la première mi-temps, nous ne sommes pas habitués à avoir une équipe qui joue comme nous, qui cherche à jouer au même niveau (NDLR : sur le terrain, en termes de hauteur de bloc). Normalement, on a plus de continuité, on a plus de précision et je pense que la première mi-temps a été très équilibrée. La deuxième mi-temps a changé, on a débuté de meilleure manière, plus précis, plus confiants. Je pense qu'on a mérité cette victoire, ou cette qualification. Mais ça a été difficile, parce que pour moi, le résultat était compliqué, c'était un match piège dès le début, parce qu'on a parlé beaucoup sur ce sujet d'aller gagner le match. Ça a été compliqué dans les premières minutes. Il y a des moments où tu perds la précision et c'est difficile de récupérer ton niveau. Mais je pense qu'il faut être heureux de ce qu'on a fait et d'avoir surmonté ce moment compliqué en première mi-temps », a confié l’entraîneur du PSG en conférence de presse.
... Daniel Riolo s'agace
Une sortie qui n’a évidemment pas été du goût de Daniel Riolo. Le journaliste de RMC n’a jamais caché son agacement concernant la communication de Luis Enrique. Et c’est encore le cas ici. « Là pour le coup, je suis d'accord avec lui, le PSG ayant eu un tirage difficile, ils sont habitués à l'adversité. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, s'il dit que la première période est équilibrée, il taquine surement les journalistes. C'est un taquin. Il faut dire que c'est formidable et qu'il a raison donc on va dire que c'est formidable et qu'il a raison. C'est un Evangile donc il a raison », lâche-t-il au micro de l’After Foot.