«Hors de question» pour un joueur du PSG : La «grosse proposition» de l'OM refusée !

Le PSG et l'OM ont beau être décrit comme les deux plus grands rivaux du football français, cela n'a pas empêché plusieurs d'évoluer pour les deux formations et de passer d'une à une autre. Certains n'ont donc pas hésité à faire cette trahison, ce qui n'a en revanche pas été envisageable pour d'autres.

On connait la rivalité entre le PSG et l'OM et entre les deux clubs, à chaque match, c'est électrique sur le terrain. Oui mais voilà, ça n'a pas gêné certains pour passer d'un club à un autre que ce soit directement ou bien quelques années après. On a pu le voir à l'été 2024 avec Adrien Rabiot qui avait signé à l'OM, lui le titi parisien qui avait été formé au PSG. L'international français n'a toutefois pas été le premier et la liste des joueurs passés par Paris et Marseille est longue.

« Je suis un vrai Parisien » Une liste sur laquelle on aurait pu retrouver le nom de... Clément Chantôme. Formé au PSG, le milieu de terrain aurait pu rejoindre l'OM, qui voulait visiblement se l'offrir et était prêt à miser gros sur lui en 2013. Finalement, ça ne s'est pas fait. Et pour cause... « J’ai plein de clubs, j’ai Rennes qui m’appelle, j’ai Lyon. J’ai même Marseille qui m’a appelé. C’était hors de question, mais Marseille m’avait fait une grosse proposition de contrat, 5 ans. Ils s’alignaient sur toutes les conditions du PSG. C’était hors de question. J’étais trop étiqueté parisien pour aller là-bas. C’était hors de question. Je suis un vrai Parisien », racontait Chantôme en 2023 pour Colinterview.