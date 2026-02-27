«Hors de question» pour un joueur du PSG : La «grosse proposition» de l'OM refusée !

Le PSG et l'OM ont beau être décrit comme les deux plus grands rivaux du football français, cela n'a pas empêché plusieurs d'évoluer pour les deux formations et de passer d'une à une autre. Certains n'ont donc pas hésité à faire cette trahison, ce qui n'a en revanche pas été envisageable pour d'autres.
On connait la rivalité entre le PSG et l'OM et entre les deux clubs, à chaque match, c'est électrique sur le terrain. Oui mais voilà, ça n'a pas gêné certains pour passer d'un club à un autre que ce soit directement ou bien quelques années après. On a pu le voir à l'été 2024 avec Adrien Rabiot qui avait signé à l'OM, lui le titi parisien qui avait été formé au PSG. L'international français n'a toutefois pas été le premier et la liste des joueurs passés par Paris et Marseille est longue.
« Je suis un vrai Parisien »
Une liste sur laquelle on aurait pu retrouver le nom de... Clément Chantôme. Formé au PSG, le milieu de terrain aurait pu rejoindre l'OM, qui voulait visiblement se l'offrir et était prêt à miser gros sur lui en 2013. Finalement, ça ne s'est pas fait. Et pour cause... « J’ai plein de clubs, j’ai Rennes qui m’appelle, j’ai Lyon. J’ai même Marseille qui m’a appelé. C’était hors de question, mais Marseille m’avait fait une grosse proposition de contrat, 5 ans. Ils s’alignaient sur toutes les conditions du PSG. C’était hors de question. J’étais trop étiqueté parisien pour aller là-bas. C’était hors de question. Je suis un vrai Parisien », racontait Chantôme en 2023 pour Colinterview.
« Ils acceptaient un prêt pour que je parte »
Finalement, en 2013, à défaut de rejoindre l'OM, Clément Chantôme est prêté par le PSG à Toulouse. Un départ à propos duquel l'ancien Parisien expliquait : « Ça fait 13 ans que je suis au PSG, j’ai tout vu, j’ai tout fait, on vient d’être champion de France. Mais en fait, le club me bloque avec les gros clubs français. Ils acceptaient un prêt pour que je parte. Il y avait l’histoire du fair-play financier. En étant prêté, ils avaient la garantie que je revenais l’année d’après. (...) Toulouse ? Il y avait une belle équipe, c’est pour ça que j’y vais aussi. Il y avait Aurier, Ben Yedder, Abdennour, Braithwaite. Il y avait une belle équipe. J’avais tous les clubs à ce moment-là. J’aurais pu aller partout. Après, c’était qui payait le salaire. J’avais un beau contrat et Toulouse payait les salaires, en plus, ils avaient des business avec les Qataris ».