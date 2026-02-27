«Pourquoi pas...» : Un proche de Zidane fait une annonce... sur l'OM !

Comme un rendez-vous manqué que toute une ville attend. Né à Marseille, Zinedine Zidane n'a toutefois jamais porté la tunique de l'équipe qui fait sourire ou pleurer les habitants de la cité phocéenne pendant sa carrière de joueur. Pourrait-il rectifier le tir comme entraîneur. Un fidèle collaborateur vend la mèche.
La Castellane, Marseille. Le 23 juin 1972, Zinedine Zidane voyait le jour dans la cité phocéenne. Néanmoins, il n'y a passé que son enfance et une partie de son adolescence puisqu'il rejoignait l'AS Cannes à seulement 15 ans avant de gravir les échelons aux Girondins de Bordeaux, à la Juventus ainsi qu'au Real Madrid. Jamais il n'y a eu de collaboration avec l'Olympique de Marseille pour Zidane.
«Je pense que ça peut être faisable parce que c'est l'OM et Marseille, le club de sa ville»
Une fois dans sa carrière de footballeur, Zinedine Zidane a été proche de l'OM, en 1992, avant de suivre le regretté Rolland Courbis à Bordeaux. Pourrait-il accepter de boucler la boucle en prenant les rênes de l'équipe de l'Olympique de Marseille en tant que coach. Son fidèle adjoint du Real Madrid David Bettoni ne fermait clairement pas la porte à cette possibilité dernièrement. « Zidane à l'OM un jour ? C'est une question qu'il faudrait lui poser. Je pense que ce n'est pas quelqu'un qui va dire : je ne vais pas là-bas parce que je peux me casser la gueule. Je pense que ça peut être faisable parce que c'est l'OM et Marseille, le club de sa ville ».
«J'aimerais bien qu'il aille à l'OM»
Pour le média Carré et interrogé par le journaliste Raphaël Domenach, David Bettoni partageait pour sa part son souhait de voir l'enfant du pays être aux commandes de l'équipe qui fait vibrer toute la cité phocéenne. « Il y a un moment donné dans sa carrière, il sent qu'il peut se passer quelque chose, c'est un club qui peut l'attirer. Marseille pourquoi pas, l'avenir nous le dira. (...) J'aimerais bien qu'il aille à l'OM ».