«Pourquoi pas...» : Un proche de Zidane fait une annonce... sur l'OM !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Comme un rendez-vous manqué que toute une ville attend. Né à Marseille, Zinedine Zidane n'a toutefois jamais porté la tunique de l'équipe qui fait sourire ou pleurer les habitants de la cité phocéenne pendant sa carrière de joueur. Pourrait-il rectifier le tir comme entraîneur. Un fidèle collaborateur vend la mèche.

La Castellane, Marseille. Le 23 juin 1972, Zinedine Zidane voyait le jour dans la cité phocéenne. Néanmoins, il n'y a passé que son enfance et une partie de son adolescence puisqu'il rejoignait l'AS Cannes à seulement 15 ans avant de gravir les échelons aux Girondins de Bordeaux, à la Juventus ainsi qu'au Real Madrid. Jamais il n'y a eu de collaboration avec l'Olympique de Marseille pour Zidane.

🚨🚨CETTE DISCUSSION LÉGENDAIRE ENTRE MESSI ET ZIDANE :



Zidane: « Marquer un but en finale de la Coupe du Monde est la meilleure chose qui soit, non ?»



Messi: « Nous pouvons dire ça tous les deux »



🥶🥶🥶🥶🥶 pic.twitter.com/iMqywEPIeq — FAN INTER-MESSI (@Intermiamifr2) February 26, 2026

«Je pense que ça peut être faisable parce que c'est l'OM et Marseille, le club de sa ville» Une fois dans sa carrière de footballeur, Zinedine Zidane a été proche de l'OM, en 1992, avant de suivre le regretté Rolland Courbis à Bordeaux. Pourrait-il accepter de boucler la boucle en prenant les rênes de l'équipe de l'Olympique de Marseille en tant que coach. Son fidèle adjoint du Real Madrid David Bettoni ne fermait clairement pas la porte à cette possibilité dernièrement. « Zidane à l'OM un jour ? C'est une question qu'il faudrait lui poser. Je pense que ce n'est pas quelqu'un qui va dire : je ne vais pas là-bas parce que je peux me casser la gueule. Je pense que ça peut être faisable parce que c'est l'OM et Marseille, le club de sa ville ».