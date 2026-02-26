105M€ : L’OM s’offre un record historique (mais ce n’est pas une bonne nouvelle)

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dans une situation sportive délicate alors qu’il a été éliminé précocement de la Ligue des champions et qu’il reste sur quatre matchs consécutifs sans victoire en championnat avant de recevoir l’OL dimanche, l’OM a d’autres soucis à gérer. En effet, en 2025, le club marseillais a enregistré des pertes encore jamais vues dans son histoire.

Ce n’est pas un secret, le football français est dans une situation financière délicate, accentuée par la crise des droits TV. Des difficultés confirmées dans le panorama annuel du football européen publié ce jeudi 26 février par l’UEFA, notamment en ce qui concerne l’OM, qui a enregistré des pertes records lors de l’exercice 2024-2025.

105M€ de pertes en 2025 pour l’OM En effet, comme indiqué par Sportune, si un début de redressement avait commencé à s’opérer depuis trois ans, l’Olympique de Marseille a cumulé un déficit avant impôts de 105M€ la saison dernière, ce qui est une première dans son histoire. Seuls trois clubs font pire sur la même période : Chelsea (-407M€ avant impôts), l’OL (-196M€ avant impôts) et Tottenham. Depuis qu’il a racheté l’OM en octobre 2016, le déficit cumulé de Frank McCourt s’élève à près de 570M€, soit une moyenne de plus de 60M€ par saison.