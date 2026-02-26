105M€ : L’OM s’offre un record historique (mais ce n’est pas une bonne nouvelle)

Dans une situation sportive délicate alors qu’il a été éliminé précocement de la Ligue des champions et qu’il reste sur quatre matchs consécutifs sans victoire en championnat avant de recevoir l’OL dimanche, l’OM a d’autres soucis à gérer. En effet, en 2025, le club marseillais a enregistré des pertes encore jamais vues dans son histoire.
Ce n’est pas un secret, le football français est dans une situation financière délicate, accentuée par la crise des droits TV. Des difficultés confirmées dans le panorama annuel du football européen publié ce jeudi 26 février par l’UEFA, notamment en ce qui concerne l’OM, qui a enregistré des pertes records lors de l’exercice 2024-2025.
105M€ de pertes en 2025 pour l’OM
En effet, comme indiqué par Sportune, si un début de redressement avait commencé à s’opérer depuis trois ans, l’Olympique de Marseille a cumulé un déficit avant impôts de 105M€ la saison dernière, ce qui est une première dans son histoire. Seuls trois clubs font pire sur la même période : Chelsea (-407M€ avant impôts), l’OL (-196M€ avant impôts) et Tottenham. Depuis qu’il a racheté l’OM en octobre 2016, le déficit cumulé de Frank McCourt s’élève à près de 570M€, soit une moyenne de plus de 60M€ par saison.
« J’ai investi 750 millions de dollars dans le club »
« L’OM est stable. Mon travail consiste à faire en sorte qu’il le demeure dans un championnat très instable », assurait l’homme d’affaires américain au mois de juin dernier dans un entretien accordé au JDD. Au cours de cette interview, Frank McCourt avait également rappelé qu’à l’aube de sa « dixième saison à l’OM », il avait déjà investi « 750 millions de dollars dans le club (environ 640M€). Je ne suis ni une société de capital-investissement ni un Etat. Le groupe McCourt est une famille et nous sommes très attachés à Marseille. »