Max Verstappen craque en F1, les responsables sont désignés

Pierrick Levallet

Max Verstappen ne porte décidément pas la nouvelle réglementation entrée en vigueur en F1 dans son coeur. Le Néerlandais a de nouveau craqué après le Grand Prix de Chine, qu’il n’a pas pu terminer. Les responsables de cette situation dans laquelle le quadruple champion du monde est plongée ont d’ailleurs été désignés.

Cette saison, une nouvelle réglementation est entrée en vigueur en F1. Et celle-ci n’a visiblement pas convaincu Max Verstappen, au contraire. Le pilote de Red Bull n’apprécie pas ce changement, et il l’a encore fait savoir après le Grand Prix de Chine, qu’il n’a pas pu terminer. « C'est toujours aussi terrible. Je ne sais pas, si quelqu'un aime ça, c'est qu'il ne comprend vraiment rien à la course. Non, ce n'est pas drôle du tout. C'est comme jouer à Mario Kart. Ce n'est pas de la course » a pesté le Néerlandais. Les responsables de cette situation ont d’ailleurs été désignés par un certain Jonathan Wheatley.

Max Verstappen contre la Formule 1 : Mercedes s’en mêle ! https://t.co/B0OiW2bXUq — le10sport (@le10sport) March 19, 2026

«Je dois dire que je n'ai pas eu l'impression d'assister à une fausse course» « Si vous parlez aux deux pilotes Ferrari, ils vous diront que la journée a été formidable. Quand on ne peut pas gagner, il suffit de courir proprement... Je dois dire que je n'ai pas eu l'impression d'assister à une fausse course. Les pilotes se sont affrontés à plusieurs reprises. Ils ont couru magnifiquement bien, proprement. J'ai pris plaisir à les regarder » a d’abord expliqué le Team Principal d’Audi dans des propos rapportés par Motorsport.com. Jonathan Wheatley a ensuite pointé du doigt Red Bull, qui n’arrive pas à arranger la situation de Max Verstappen avec sa voiture.