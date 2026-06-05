Mercato - PSG : Son transfert était bouclé à «95%», tout a capoté !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Comme quoi, rien n'est jamais acquis dans le foot. Et pourtant, son représentant était plus qu'optimiste quant à la faisabilité de cette opération bouclée à «95%». Cependant, c'était avant que Luis Campos ne change d'avis. Le conseiller football du Paris Saint-Germain semblait prêt à sortir le chéquier pour recruter Alexeï Batrakov. Finalement, le milieu offensif du Lokomotiv Moscou n'aurait plus sa place au PSG.

Le Paris Saint-Germain avait pris la décision de seulement boucler trois recrues lors du mercato estival de 2025. Seuls Renato Marin, Lucas Chevalier et Illya Zabarnyi déposaient leurs valises au sein de l'effectif de Luis Enrique. Dans 10 jours, le mercato estival ouvrira ses portes avec d'éventuelles arrivées à noter chez les doubles champions d'Europe. A commencer par Alexeï Batrakov ?

«À 95 %, Batrakov va rejoindre Paris» Le milieu offensif russe du Lokomotiv Moscou (20 ans) se rapproche de jour en jour du Paris Saint-Germain. C'est en effet ce que son agent Dmitry Cheltsov confiait à Europeen Review récemment. « À 95 %, Batrakov va rejoindre Paris. Les dirigeants du PSG et du Lokomotiv ont déjà eu environ… plus de dix échanges téléphoniques. La semaine prochaine, Campos se rendra à Moscou pour tenter de conclure l’affaire. À présent, pour empêcher cette transaction, il faudrait qu’il se passe… enfin, un cas de force majeure. Le montant du transfert s’élèvera à 25 millions d’euros et son salaire sera d’environ 5 à 6 millions d’euros. Ça se fera dans deux semaines ».