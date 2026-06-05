Mercato - PSG : Son transfert était bouclé à «95%», tout a capoté !

Comme quoi, rien n'est jamais acquis dans le foot. Et pourtant, son représentant était plus qu'optimiste quant à la faisabilité de cette opération bouclée à «95%». Cependant, c'était avant que Luis Campos ne change d'avis. Le conseiller football du Paris Saint-Germain semblait prêt à sortir le chéquier pour recruter Alexeï Batrakov. Finalement, le milieu offensif du Lokomotiv Moscou n'aurait plus sa place au PSG.
Le Paris Saint-Germain avait pris la décision de seulement boucler trois recrues lors du mercato estival de 2025. Seuls Renato Marin, Lucas Chevalier et Illya Zabarnyi déposaient leurs valises au sein de l'effectif de Luis Enrique. Dans 10 jours, le mercato estival ouvrira ses portes avec d'éventuelles arrivées à noter chez les doubles champions d'Europe. A commencer par Alexeï Batrakov ?
«À 95 %, Batrakov va rejoindre Paris»
Le milieu offensif russe du Lokomotiv Moscou (20 ans) se rapproche de jour en jour du Paris Saint-Germain. C'est en effet ce que son agent Dmitry Cheltsov confiait à Europeen Review récemment. « À 95 %, Batrakov va rejoindre Paris. Les dirigeants du PSG et du Lokomotiv ont déjà eu environ… plus de dix échanges téléphoniques. La semaine prochaine, Campos se rendra à Moscou pour tenter de conclure l’affaire. À présent, pour empêcher cette transaction, il faudrait qu’il se passe… enfin, un cas de force majeure. Le montant du transfert s’élèvera à 25 millions d’euros et son salaire sera d’environ 5 à 6 millions d’euros. Ça se fera dans deux semaines ».
Les portes du Campus PSG se sont fermées pour Batrakov
Mais qu'en est-il vraiment ? Bien que son transfert semble être quasiment entériné si l'on en croit les propos tenus par son agent, la situation aurait considérablement changé depuis. Oui, Luis Campos se serait intéressé à son profil en observant à plusieurs reprises ses prestations. Certes, le conseiller football du Paris Saint-Germain se serait montré emballé par l'idée d'accueillir le compatriote de Matvey Safonov au Campus PSG. Néanmoins, ce serait terminé. Campos aurait pris la décision de fermer le dossier Batrakov dans l'optique de plutôt se lancer sur les traces de joueurs aux profils différents. Alessandro Longini, gardien de 18 ans de l'AC Milan, serait sa part attendu à Paris.