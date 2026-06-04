Mercato : Le PSG a pris une grande décision après le back-to-back en Ligue des champions !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Sur le toit de l’Europe pas une, mais deux fois de suite. Luis Enrique est l’un des artisans phares du succès du Paris Saint-Germain depuis sa nomination au poste d’entraîneur. A présent, animé de l’ambition de faire le three-peat en C1, le coach espagnol pourrait témoigner d’une poignée d’arrivées au PSG, sans provoquer un énorme chamboulement dans l’effectif.

Une année après la première, presque jour pour jour, le PSG soulevait la deuxième Ligue des champions de son histoire. Face à Arsenal à Budapest (1-1 puis 4-3 aux tirs au but), les hommes de Luis Enrique ont réussi une prouesse que seul le Real Madrid a fait au XXIème siècle : conserver son titre de champion d’Europe. Et maintenant ? Place à la Coupe du monde pour les internationaux qualifiés avec leurs sélections.

«On n’a pas besoin de beaucoup de joueurs parce qu’il est très dur d’intégrer le PSG» Pour l’entraîneur espagnol et les dirigeants du Paris Saint-Germain, l’heure est à la réflexion pour redessiner du mieux que possible les contours de l’effectif du club parisien. Après la finale de Ligue des champions, Luis Enrique tenait le discours suivant concernant le mercato. « C’est un autre chapitre. On va suivre notre ligne de conduite. On n’a pas besoin de beaucoup de joueurs parce qu’il est très dur d’intégrer le PSG. On va travailler sur le futur mais il n’y a aucune urgence. On aura besoin de nouveaux joueurs pour avoir d’autres options mais nous avons déjà un très bon effectif. On va y aller piano piano ».