«Très heureux», le Real Madrid recrute un gros joueur et le transfert a fuité !

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Pour remplacer Dani Carvajal, le Real Madrid a coché le nom de Denzel Dumfries, tout proche de débarquer dans la capitale espagnole en fonction des résultats des élections qui ont lieu ce dimanche. Au sein de la sélection néerlandaise, ce transfert est considéré comme acté.

Après deux saisons sans le moindre trophée majeur remporté, le Real Madrid se prépare à accueillir du monde durant l’été, une fois le résultat des élections connu. Favori pour rester à la tête du club, Florentino Pérez est opposé à Enrique Riquelme . En attendant, plusieurs dossiers ont été ouverts par la direction actuelle, qui disposerait déjà d’un accord verbal avec Denzel Dumfries .

A 30 ans, le latéral droit est bien parti pour succéder à Dani Carvajal si Florentino Pérez était réélu le dimanche 7 juin. Selon la Gazzetta dello Sport, un accord aurait été trouvé entre les deux parties. Le Real Madrid n’a pas besoin d’entamer des négociations avec l’Inter puisque Denzel Dumfries dispose d’une clause libératoire fixée à 20 millions d’euros. Le joueur aurait d’ores et déjà échangé avec José Mourinho , l’entraîneur choisi par Florentino Pérez pour le prochain exercice, et même passé sa visite médicale.

« Nous l'avons déjà félicité »

Présent avec la sélection néerlandaise pour préparer la Coupe du monde organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique du 11 juin au 19 juillet, Denzel Dumfries a déjà eu le droit à quelques remarques de ses coéquipiers concernant un futur transfert au Real Madrid. « Nous l'avons déjà félicité, a déclaré Tijjani Reijnders en zone mixte. Nous sommes très heureux pour lui ».

Florentino Pérez a d’ores et déjà fait savoir qu’un autre défenseur viendrait chez les Merengue s’il était choisi par les socios à l’issue des élections. « Je peux déjà vous assurer que, si je reste président du Real Madrid, l'un des meilleurs défenseurs du monde, (Ibrahima) Konaté, jouera au Real Madrid à partir de la saison prochaine. Et il ne sera pas le seul grand défenseur à rejoindre le club si je continue à diriger le Real Madrid, a-t-il fait savoir dans un entretien accordé à AS. Si je suis élu président, Konaté sera ma première recrue et il jouera au Real Madrid ».