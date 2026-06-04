Le Real Madrid bientôt devant la justice ? La réponse cash du clan Haaland et de Manchester City

Concurrent de Florentino Pérez pour le poste de président du Real Madrid, Enrique Riquelme a lâché une bombe au cours de ses dernières heures. En effet, à la télévision, il a fait la promesse que s’il était élu, il recruterait… Erling Braut Haaland. Bien évidemment, ça a fait beaucoup de bruit et il n’aura pas fallu attendre longtemps pour que l’entourage du Norvégien réponde. Il en est de même pour Manchester City, qui pourrait bien décider de contre-attaquer.
A la lutte pour devenir le prochain président du Real Madrid, Florentino Pérez et Enrique Riquelme s’affrontement actuellement à coup de promesses de signature. Tandis que le premier cité a annoncé faire venir Ibrahima Konaté et José Mourinho s’il était réélu, le deuxième voit lui les choses en grand. En effet, invité de l’émission El Hormiguero, Enrique Riquelme a fait une mise en scène pour expliquer qu’il ferait signer Erling Braut Haaland au Real Madrid. Mais que dit-on justement du côté du Norvégien de Manchester City à ce sujet ?
« Tout cela est très divertissant mais pas vrai »
A la suite de l’annonce d’Enrique Riquelme, le clan Haaland a bien évidemment tenu à réagir. Dans un communiqué donné à Fabrizio Romano, le père de l’attaquant de Manchester City, Alfie Haaland, ainsi que Rafaela Pimenta, qui gère les intérêts d’Erling Braut Haaland, ont tenu à faire savoir : « Tout cela est très divertissant mais pas vrai. Nous souhaitons bonne chance aux deux candidats aux élections du Real Madrid ».
« Nous envisageons une action en justice pour l'utilisation de l'image de notre joueur dans ce contexte »
La mise au point du clan Haaland a donc le mérite d’être claire et celle de Manchester City encore plus. Les Citizens ont également répondu à Enrique Riquelme, expliquant dans un communiqué notamment que cela pourrait aboutir sur une action en justice : « Les histoires qui ont émergé d'Espagne concernant l'avenir d'Erling Haaland sont fausses. Il n’y a aucune chance que cela se produise et il n'existe aucune clause contractuelle pour le permettre. Nous envisageons une action en justice pour l'utilisation de l'image de notre joueur dans ce contexte ».