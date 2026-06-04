Mercato - Real Madrid : Scène surréaliste, le transfert d’Haaland annoncé à la télévision espagnole !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ils se rendent coup pour coup en interviews ou dans les émissions de télévision. Et pour cause, les élections présidentielles approchent à grands pas avec le verdict prévu pour le dimanche 7 juin. Dès lors, on connaîtra l’identité du patron du Real Madrid pour les prochaines années : Florentino Pérez, en place depuis 2009, ou bien son opposant Enrique Riquelme. Ce dernier a d’ailleurs fait une annonce surprise en pleine émission mercredi.

Ce dimanche 7 juin, les socios merengue éliront le président qui les représenteront. L’emblématique patron du Real Madrid Florentino Pérez qui se trouve dans son second mandat depuis 2009 est confronté à Enrique Riquelme, dirigeant de COX Energy. Afin de renforcer leur candidature auprès des supporters de la Casa Blanca, ils multiplient les annonces dans les médias concernant leurs promesses de campagne.

Florentino Pérez annonce les signatures de Mourinho et Konaté Mercredi soir, Florentino Pérez a officialisé la signature de José Mourinho en tant qu’entraîneur s’il venait à conserver son poste de président. Ibrahima Konaté serait sa première recrue estivale. En ce qui concerne Enrique Riquelme, le successeur d’Alvaro Arbeloa n’a pas été communiqué en cas de victoire, mais ce sera un entraîneur qui n’a jamais pris les rênes du Real Madrid comme révélé à ESPN, ce qui écarte l’option Mourinho (2010-2013). Concernant le mercato, Riquelme ne cesse de parler de Rodri, et a dévoilé une autre grande signature d’un joueur de Manchester City.