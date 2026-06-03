Annonce officielle au Real Madrid : Kylian Mbappé connaît enfin son entraîneur pour la saison prochaine !

Axel Cornic

Arrivé en 2024 en provenance du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé n’a toujours pas remporté le moindre trophée majeur avec le Real Madrid. Ça doit absolument changer et Florentino Pérez, qui se présente une nouvelle fois aux élections présidentielles du club, a trouvé l’homme parfait pour la situation.

Deux saisons blanches, c’est inacceptable pour un club comme le Real Madrid. La dernière a été tout particulièrement mouvementée, puisque le pari Xabi Alonso n’a pas marché et Alvaro Arbeloa n’a pas vraiment réussi à redresser la barre. Mais un tout nouveau cycle pourrait commencer, puisque le président Florentino Pérez aurait déjà annoncé son nouvel entraineur.

La promesse de campagne de Pérez Le 7 juin prochain vont se dérouler les élections pour élire le nouveau président du club madrilène et l’homme d’affaires de 79 ans, a bien l’intention de garder son poste. Et il faudra frapper fort, puisque son rival Enrique Riquelme a fait plusieurs promesses alléchantes, s’appuyant notamment sur l’absence des joueurs du Real Madrid dans l’équipe d’Espagne qui disputera la Coupe du monde 2026. Ainsi, le président sortant Florentino Pérez a décidé de sortir l’artillerie lourde, afin de frapper un gros coup à quelques jours du verdict final.