Annonce officielle au Real Madrid : Kylian Mbappé connaît enfin son entraîneur pour la saison prochaine !

Arrivé en 2024 en provenance du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé n’a toujours pas remporté le moindre trophée majeur avec le Real Madrid. Ça doit absolument changer et Florentino Pérez, qui se présente une nouvelle fois aux élections présidentielles du club, a trouvé l’homme parfait pour la situation.
Deux saisons blanches, c’est inacceptable pour un club comme le Real Madrid. La dernière a été tout particulièrement mouvementée, puisque le pari Xabi Alonso n’a pas marché et Alvaro Arbeloa n’a pas vraiment réussi à redresser la barre. Mais un tout nouveau cycle pourrait commencer, puisque le président Florentino Pérez aurait déjà annoncé son nouvel entraineur.
La promesse de campagne de Pérez
Le 7 juin prochain vont se dérouler les élections pour élire le nouveau président du club madrilène et l’homme d’affaires de 79 ans, a bien l’intention de garder son poste. Et il faudra frapper fort, puisque son rival Enrique Riquelme a fait plusieurs promesses alléchantes, s’appuyant notamment sur l’absence des joueurs du Real Madrid dans l’équipe d’Espagne qui disputera la Coupe du monde 2026. Ainsi, le président sortant Florentino Pérez a décidé de sortir l’artillerie lourde, afin de frapper un gros coup à quelques jours du verdict final.
José Mourinho, c’est « OUI »
Sur les réseaux sociaux, les comptes de campagne de l’homme aux sept Ligues des Champions ont en effet lâché une petite bombe. Il s’agit d’une vidéo durant à peine quinze seconde ou l’on peut d'abord lire sur un fond bleu « Alors qu'à la télé, ils parlent, parlent et reparlent... », avant de voir s’afficher une photo de José Mourinho avec le maillot du Real Madrid et le mot « OUI ». Autrement dit, en cas de réélection de Florentino Pérez c’est certain, le Special One reviendra à Madrid, treize ans après un départ qui avait fait beaucoup de bruit et notamment marqué par sa rivalité avec le FC Barcelone de Pep Guardiola.