Christophe Galtier à l’OM : L’aveu de l’un de ses proches, «il serait revenu en courant»

Axel Cornic

Arrivé en cours de saison pour remplacer Roberto De Zerbi, Habib Beye ne va pas rester sur le banc de l’Olympique de Marseille. La nouvelle direction a tranché et sauf grosses surprises, c’est Bruno Genesio qui devrait prendre les rênes de l’équipe. Mais certains Marseillais rêvaient d’un autre entraineur...

Avec l’arrivée d’un tout nouveau président ainsi que d’un nouveau directeur sportif, on savait que les choses allaient changer à l’OM. Et ça devrait commencer par Habib Beye, puisque c’est un autre entraineur de Ligue 1 qui va prendre sa place, seulement quelques mois après son arrivée.

Genesio à l’OM, mais Galtier... Plusieurs médias ont en effet annoncé ce mercredi que Bruno Genesio devrait devenir le nouveau coach de l’OM. En fin de contrat au LOSC, il a été annoncé qu’il ne prolongerait pas, mais la situation marseillaise semblait l’avoir quelque peu refroidi. C’est finalement tout le contraire, puisqu’il est la première pierre du tout nouveau projet du club, qui sort d’une saison catastrophique. Pourtant, il était loin d’être la seule option, puisqu’on a également parlé d’une possible arrivée de Christophe Galtier.