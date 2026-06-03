Mercato - OM : Fabrizio Romano balance sur le prix du transfert de Mason Greenwood !

Axel Cornic

Le mercato estival ouvrira officiellement ses portes dans une dizaine de jours, mais l’avenir de Mason Greenwood fait déjà parler. L’ailier anglais serait tout proche d’un départ de l’Olympique de Marseille, avec l’AS Roma qui aurait déjà posé les bases d’un transfert autour des 50M€ pour satisfaire Gian Piero Gasperini, son entraineur.

Après deux saisons passées à Marseille, Mason Greenwood devrait faire ses valises. Il pourrait en effet rapporter très gros, avec un transfert autour des 50M€ qui est déjà évoqué. L’AS Roma serait en effet en discussions avancées avec l’OM, avec la star de 24 ans qui semble pouvoir compter sur un soutien de poids en Italie.

« Gasperini fait pression en interne, affirmant que Greenwood est le joueur idéal pour la Roma » A encore les dernières indiscrétions livrées par Fabrizio Romano, l’entraineur romain Gian Piero Gasperini insisterait tout particulièrement auprès de ses dirigeants pour avoir le joueur de l'OM. « Gasperini est fou amoureux de Greenwood. La Roma a commencé à se renseigner auprès de ses contacts pour connaître les coûts et les exigences. Le prix de départ est de 50M€ » a expliqué le spécialiste mercato, sur sa chaîne YouTube officielle. « Gasperini fait pression en interne, affirmant que Greenwood est le joueur idéal pour la Roma, et le club travaille donc activement à son recrutement. Quoi qu'il en soit, que ce soit lui ou un autre, la Roma a promis à Gasperini de recruter au moins un ailier de premier plan lors de ce mercato et compte bien le faire signer ».