Yan Diomandé est dans une impasse : Le conflit qui peut faire capoter son arrivée au Real Madrid après son transfert avorté au PSG !

Pierrick Levallet

Yan Diomandé s’imaginait sans doute débarquer au Real Madrid sans encombres il y a quelques jours. Après avoir snobé le PSG pour le club madrilène, l’international ivoirien espérait signer rapidement son nouveau contrat. Seulement, un conflit entre son ancienne agence et celle qui représente ses intérêts actuellement bloquerait le dossier et pourrait même finir par compromettre son transfert chez les Merengue.

L’avenir de Yan Diomandé est l’un des grands feuilletons de ce mercato estival. Annoncé du côté du PSG, l’international ivoirien a finalement fait avorter son transfert dans la capitale quand le Real Madrid s’est immiscé dans le dossier. Le club madrilène est rapidement passé devant dans les négociations, au point que les Rouge-et-Bleu se sont retirés du dossier. Seulement, le crack du RB Leipzig se retrouverait dans une impasse à cause d’un litige entre son agence actuelle et celle qui représentait ses intérêts précédemment.

Deux agences entrent en conflit pour le transfert de Yan Diomandé Comme le rapporte MARCA, Maxidel Management aurait déposé une plainte contre Roc Nation, ce qui freinerait la finalisation du transfert de Yan Diomandé au Real Madrid. Le conflit entre les deux agences concernerait la commission de transfert et aurait été portée devant la FIFA. Cette histoire aurait suscité le mécontentement de la Casa Blanca puisque Roc Nation n’aurait jamais fait part de ce litige avec Maxidel. La position claire du RB Leipzig, qui réclamerait encore plus de 100M€ pour le transfert de l’ailier de 19 ans, ralentirait également les négociations. Mais le contretemps à cause de l’affaire entre les deux agences pourrait finir par compromettre la conclusion de l’opération. Maxidel affirmerait détenir les droits de Yan Diomandé jusqu’à son départ du RB Leipzig. Cela pourrait ainsi contraindre le Real Madrid à finalement négocier avec l’ancienne agence de l’Ivoirien.

Un litige qui peut compromettre son transfert au Real Madrid ? Reste maintenant à voir si ce litige pourra être résolu le plus rapidement possible. En attendant, Yan Diomandé se retrouve dans une impasse pour son avenir. Le RB Leipzig a plusieurs fois fait savoir qu’il n’aurait aucun mal à retenir l’international ivoirien une saison de plus. Le joueur, lui, ne voudrait que son transfert au Real Madrid. Après avoir fait avorter son opération pour rejoindre le PSG, Yan Diomandé pourrait finalement être contraint de rester chez les pensionnaires de la Bundesliga si aucun accord ne peut être trouver entre Roc Nation et Maxidel.