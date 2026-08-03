Mercato - Bradley Barcola a choisi son prochain club : Ça bouge enfin pour le transfert de l’attaquant du PSG !

Axel Cornic

Arrivé en 2023 en provenance de l'Olympique Lyonnais, Bradley Barcola pourrait quitter le Paris Saint-Germain en ce mercato estival. Depuis le mois de mai dernier, nous vous parlons sur le10sport.com d'un intérêt de Liverpool et cela pourrait bel et bien se concrétiser en un transfert, avec l'international français qui n'aurait aucune intention de prolonger un contrat qui se termine en 2028.

Au cours de l'été qui a suivi la première victoire en Ligue des Champions, Luis Enrique avait réussi à garder son groupe uni, avec seulement Gianluigi Donnarumma qui était parti. Mais la situation a totalement changé un an après, puisque quatre joueurs ont déjà quitté le PSG et d'autres devraient suivre.

C'est l'exode au PSG Nous avons eu Gonçalo Ramos qui a signé à l'AC Milan, Kang-in Lee qui a rejoint l'Atlético de Madrid, puis Randal Kolo Muani parti à la Juventus et le jeune Noham Kamara, qui a filé à l'OL. Ce n'est pas tout, puisque Ibrahim Mbaye est également annoncé tout proche d'un départ du PSG, mais le gros dossier du moment concerne surtout Bradley Barcola. L'ailier gauche aurait décidé de ne pas prolonger son contrat et sauf surprise, il devrait donc quitter Paris, avec d'ailleurs une très grosse cote sur le marché des transferts.

Bradley Barcola le prochain ? Dès le 10 mai dernier, nous vous avons révélé en exclusivité sur le10sport.com un intérêt de Liverpool, qui s'est depuis concrétisé et a été confirmé par plusieurs sources. « Liverpool veut Barcola et fera une offre. Mais il s’agit de trouver un accord financier avec le PSG. C’est le point clé » a récemment annoncé Fabrizio Romano. « Et cela pourrait prendre du temps parce que le PSG a déjà perdu quelques joueurs en attaque. Il faudra donc laisser du temps au PSG pour trouver des solutions pour leur attaque ».