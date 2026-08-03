Mercato Analyse - PSG : Le coach du Barça parle du dossier Ferran Torres, décryptage

Alexandre Higounet

Depuis la belle vente de Gonçalo Ramos au Milan AC pour un montant supérieur à 75 millions d'euros, le dossier Ferran Torres apparaît au sommet des listings du Paris Saint-Germain pour compenser son départ. Ces dernières heures, Hansi Flick, le coach du FC Barcelone, a été interrogé sur l'avenir de son attaquant en conférence de presse. Décryptage de sa réponse.

Depuis la vente de Gonçalo Ramos au Milan AC, le Paris Saint-Germain regarde des profils pour occuper un poste axial au niveau de l'attaque, et son choix s'est fixé en priorité sur Ferran Torres, l'attaquant international espagnol du FC Barcelone, auteur du but victorieux de l'Espagne en finale de la Coupe du monde face à l'Argentine.

Flick s'est exprimé sur l'attaque du FC Barcelone et sur Ferran Torres... Cela fait plusieurs semaines maintenant que le dossier est ouvert, sans qu'a priori une offre officielle ait encore été transmise par le club de la capitale. En attendant, Hansi Flick, le coach du FC Barcelone, a été interrogé ces dernières heures en conférence de presse sur le cas de son attaquant et sur la possibilité que le club catalan recrute un autre élément offensif.

« En attaque, nous savons que nous devons faire quelque chose » Flick a notamment répondu, dans des propos rapportés par Foot Mercato : « Nous savons que nous devons faire quelque chose. Nous devons attendre. J’ai une confiance totale en Deco, on sait qu’il faut agir. Cela dépend aussi de Ferran Torres. On verra bien ce qui se passe. Jouer avec un faux neuf ? Cela dépendra de l’effectif que nous avons. Lamine Yamal a joué à ce poste un ou deux matches avec nous. Et je pense que c’est un joueur fantastique, un joueur de classe mondiale, donc il peut aussi s’adapter à cela. Anthony Gordon et Karim Adeyemi peuvent jouer sur les deux ailes et aussi en tant que neuf. Donc, en réalité, nous avons beaucoup d’options ».