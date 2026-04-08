Kylian Mbappé : L’accrochage entre Samir Nasri et Bertrand Latour sur Canal+

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Depuis plusieurs semaines maintenant, Kylian Mbappé est au coeur des débats. Et ce n’est pas forcément pour parler en bien de l’attaquant du Real Madrid. En effet, en Espagne, le Français n’est pas épargné par les critiques, se voyant reprocher de nombreuses choses. Il a d’ailleurs été question du cas Mbappé sur Canal+, de quoi donner lieu à une prise de bec entre Samir Nasri et Bertrand Latour.

Kylian Mbappé est peut-être l’un des meilleurs joueurs du monde, mais il n'en reste pas moins un joueur très critiqué. Malgré ce qu’il a pu faire avec le Real Madrid, ce n’est pas assez pour les médias espagnols. En effet, de l’autre côté des Pyrénées, on n'a pas été tendre avec le Français ces dernières semaines. C’est ainsi qu’on a reproché à Mbappé son manque d’investissement défensif, tandis qu’il a pu être dit par certains que la Casa Blanca jouait mieux quand le capitaine des Bleus n’était pas là.

Kylian Mbappé - Une vidéo déclenche la polémique : Cyril Hanouna a «l’explication» ! https://t.co/MAQRh3fn1h — le10sport (@le10sport) April 7, 2026

« Pour moi, c’est un faux procès » Sur Canal+, Samir Nasri a réagi à ce traitement infligé à Kylian Mbappé par la presse espagnole. L’ancien joueur de l’OM a alors dénoncé cela, balançant : « Pour moi, c’est un faux procès. Le mec, il a fait gagner au Real Madrid énormément de points, énormément de matchs. Alors ok, son travail défensif est moindre que ses coéquipiers, mais après, pour moi, ça peut s’expliquer par l’absence de Bellingham, de Rodrygo. La défense, quand il y a des erreurs de marquage, ce n’est pas de la faute de Mbappé. Je me dis que c’est un peu trop facile, je trouve que c’est méchant et gratuitement ». Bertrand Latour a ensuite pris la parole sur le cas Kylian Mbappé. « Je trouve que c’est un débat qu’il est difficile d’avoir en France. Tout le monde est globalement d’accord pour dire qu’il marque à tous les matchs et souvent le problème, ce sont les autres. Moi j’ai un avis qui est différent. Les Espagnols prennent moins de gant, sans doute avec des excès. Pour autant, si vous faites l’enchainement du destin du PSG quand il était là et depuis qu'il est parti, et quand vous faites l’enchainement de ce qu’il se passe à Madrid avant qu’il arrive et ce qu’il se passe maintenant. On peut déjà acter qu’il n’y aura pas de championnat gagné en sa présence », a alors dit le journaliste.