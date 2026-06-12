Safonov et Zabarnyi : «C’est fatigant», la polémique au PSG qui agace Pierre Ménès

Pierrick Levallet

Avant que la saison ne se termine, une polémique a éclaté au PSG. Illya Zabarnyi avait en effet refusé de serrer la main de Matvey Safonov lors d’un match amical organisé pour préparer la finale de Ligue des champions. Et cette histoire n’a pas manqué d’agacer Pierre Ménès, qui l’a bien fait savoir.

Le 31 mai dernier, le PSG a remporté sa seconde Ligue des champions consécutive en battant Arsenal. Mais la préparation de la finale ne s’est pas faite sans polémique. Un léger scandale a notamment éclaté lorsque Illya Zabarnyi a refusé de serrer la main de Matvey Safonov lors d’un match amical organisé au Campus pour préparer le choc. Interrogé sur la possibilité qu’un transfert d’Aleksey Batrakov (Lokomotiv Moscou) puisse gêner le défenseur ukrainien, Pierre Ménès n’a pas caché son agacement face à la polémique entre Matvey Safonov et Illya Zabarnyi.

«On a extrapolé sur la non-poignée de main avec Safonov» « Batrakov ? À partir du moment où le PSG a le droit de recruter ce joueur, ils ne vont pas demander la permission à Zabarnyi. Si ça déplait à Zabarnyi qu’il y ait deux Russes au PSG, il peut aussi demander à partir. Mais est-ce que ça lui est aussi insupportable que ça ? On n’en sait rien. On a extrapolé sur la non-poignée de main avec Safonov dans un match amical entre eux, on ne sait pas s’ils ne se tapent pas sur le ventre dans le vestiaire. C’est fatigant... » a confié l’ancien chroniqueur de Canal+ sur sa chaîne YouTube Pierrot Le Foot.