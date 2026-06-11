Didier Deschamps : Une grosse galère à cause du PSG ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Incontournable depuis deux saisons au PSG, Ousmane Dembélé s'est imposé comme une référence mondiale avec deux victoires de rang en Ligue des Champions et un Ballon d'Or soulevé en septembre dernier. Pourtant, Didier Deschamps ne peut pas le mettre dans les meilleures dispositions et dans le même rôle qu'au PSG en raison de la présence de Kylian Mbappé en équipe de France, ce qui fait grincer des dents chez les consultants...

L'équipe de France a disputé lundi soir son dernier match de préparation contre l'Irlande du Nord (3-1) avant le début de la Coupe du Monde, et Ousmane Dembélé a une nouvelle fois déçu dans cette rencontre. Très loin de son rendement habituel avec le PSG, le Ballon d'Or 2025 évolue dans un registre qui n'est pas du tout le sien en club, en soutien de Kylian Mbappé qui tient le rôle de buteur. Mais ce décalage de niveau entre le Dembélé de l'équipe de France et celui du PSG pose forcément problème à Didier Deschamps comme l'a constaté Kevin Diaz dans l'After Foot, sur RMC.

« Un gros caillou dans la chaussure de Deschamps. » « Le Ballon d’Or d’Ousmane Dembélé est un gros caillou dans la chaussure de Deschamps. Parce qu'aujourd'hui, il sait très bien que quand tu as un mec qui est Ballon d'Or et qui en plus de ça, fait des saisons exceptionnelles avec le PSG, Dembélé reste le leader de cette équipe. Il s'est mué en un espèce de capitaine qui emmène toute une équipe de jeunes derrière lui, et aujourd'hui tu as envie de le suivre. Être capitaine, être leader, ça ne veut rien dire. Il faut le montrer. Tu es capitaine, ce n’est pas parce que tu as le brassard. J’ai joué dans plein d'équipes, le capitaine ce n’était pas toujours celui qui avait le brassard. Des fois, c'était l'ancien, peut-être la légende du club, c'était un mec respecté. Mais les vrais leaders d'une équipe, ça doit être le capitaine, mais ça ne l'est pas toujours. Aujourd'hui Dembélé, dans son club, c'est le leader. C'est pour ça qu'il a été choisi comme Ballon d'Or d'une équipe collective », indique Diaz.