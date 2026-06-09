«Je parle souvent avec Dembélé», la confidence de Lamine Yamal sur sa relation avec la star du PSG

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'espace de quelques semaines, Ousmane Dembélé et Lamine Yamal se sont croisés dans le vestiaire du FC Barcelone. Après quoi, le PSG a levé la clause libératoire de 50M€ environ dans son ancien contrat au Barça et leurs chemins se sont séparés. Pas de quoi briser la relation amicale qui est la leur selon Yamal, même le Ballon d'or n'y a rien changé. Explications.

Avant qu'Ousmane Dembélé ne troque la tunique blaugrana du FC Barcelone afin d'arborer la rouge et bleu du PSG à l'été 2023, le champion du monde tricolore a pu côtoyer Lamine Yamal au quotidien lorsque la jeune star de 18 ans du Barça disposait seulement du statut de jeune talent du club culé. Depuis, les deux attaquants ont chacun tracé leur route. Le premier a remporté deux Ligues des champions avec le PSG lorsque l'autre a soulevé l'Euro 2024 avec l'Espagne avec qu'une multitude de trophées nationaux au FC Barcelone.

«J’étais encore un "enfant" et je n’aurais sans doute pas apprécié cet instant à sa juste valeur» Le 22 septembre dernier, au Théâtre du Châtelet de Paris, Lamine Yamal a témoigné du sacre d'Ousmane Dembélé à la cérémonie du Ballon d'or. La jeune star du FC Barcelone a été le dauphin de Dembouz au classement alors qu'il s'attendait à mieux. Pour autant, Yamal révèle avoir des liens étroits avec l'attaquant de l'équipe de France à quelques jours du coup d'envoi du Mondial. « Pour être honnête, je pensais que j’allais gagner le Ballon d’Or ce jour-là. Mais je pense que c’est une très bonne chose qu’Ousmane Dembélé l’ait remporté. Ce n’était pas encore le moment pour moi de le gagner. J’étais encore un "enfant" et je n’aurais sans doute pas apprécié cet instant à sa juste valeur. De plus, je m’entends très bien avec Dembélé et je parle souvent avec lui ».