PSG : Bradley Barcola annonce son «prochain défi» en interview !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Fraichement sacré en Ligue des champions pour la deuxième année de suite avec le Paris Saint-Germain, Bradley Barcola rêve d’une nouvelle victoire historique sous le maillot tricolore. Interrogé par Téléfoot, l’attaquant français s’est prononcé sur la Coupe du monde à venir en Amérique du Nord (11 juin – 19 juillet).

Après avoir décroché le Graal à Munich le 31 mai 2025, le PSG a remporté une deuxième Ligue des champions au bout du suspense face à Arsenal (1-1, 4 tab à 3). La plupart des joueurs de Luis Enrique doivent désormais se focaliser sur la Coupe du monde organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique (11 juin – 19 juillet). C’est le cas de Bradley Barcola, qui rêve d’une fin de saison en apothéose.

« Le prochain défi c’est là, d’aller chercher cette Coupe du monde » « Le prochain défi c’est là, d’aller chercher cette Coupe du monde, a déclaré l’attaquant formé à l’OL, interrogé par Téléfoot. On sait que ça va être très compliqué quand on parle avec les anciens qui en ont joué ou même avec le coach. Tous les matchs vont être durs, mais si on est vraiment une équipe ça pourra le faire. Quand je commence une compétition, je fais tout pour la gagner. J’essaie de me mettre au service du collectif à fond pour pouvoir gagner la compétition. On en parle entre nous, on se dit qu’on est là pour la gagner, donc on va tout faire pour. »