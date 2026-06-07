Le PSG signe le back-to-back en Ligue des champions : La botte secrète de Luis Enrique est dévoilée ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

La semaine dernière, Luis Enrique est définitivement entré dans la légende en remportant une seconde Ligue des Champions d’affilée avec le PSG. Surtout, le coach espagnol l’a fait avec style, tant son équipe est impressionnante depuis un an et demi. Meilleur joueur de la dernière campagne de C1, Khvicha Kvaratskhelia a révélé les clés de la manœuvre de l’entraîneur parisien.

Le PSG est devenu une équipe légendaire. Vainqueur de sa deuxième Ligue des Champions consécutive la semaine dernière, le club parisien n’a pas eu d’égal en Europe sur cet exercice 2025-2026. Arrivé au club il y a seulement trois ans, Luis Enrique est le grand artisan de ce double succès européen. Si le PSG a également beaucoup travaillé au niveau de son mercato, c’est véritablement la tactique poignante mise en place par le coach espagnol à Paris qui aura fait des Rouge et Bleu une véritable machine de guerre.

« Il peut faire ce qu’il veut sur le terrain » Élu meilleur joueur de cette saison 2025-2026 de Coupe d’Europe, Khvicha Kvaratskhelia a tenté de décrypter ce dimanche la tactique utilisée par Luis Enrique avec le PSG. « Nous avons Ous en pointe. Il a beaucoup de qualités techniques, il est rapide, il peut faire ce qu’il veut sur le terrain, donc on lui laisse la liberté d’aller où il veut », a ainsi confié le numéro 7 géorgien auprès de Sports Illustrated, avant de poursuivre.