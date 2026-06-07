Back-to-back pour le PSG en Ligue des champions : Une semaine plus tard, Barcola n'en revient toujours pas !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le back-to-back tant difficile et seulement réalisé par le Real Madrid depuis le début des années 2000 appartient également désormais au Paris Saint-Germain. Et ce, grâce à cette finale arrachée aux tirs au but contre Arsenal la semaine dernière. Les jours sont passés et actuellement avec l'équipe de France pour la Coupe du monde, Bradley Barcola est revenu sur les émotions qui ont parcouru son corps depuis le jour du sacre.

Presque un an jour pour jour, le Paris Saint-Germain disputait une nouvelle finale de Ligue des champions. Victorieuse à Munich contre l'Inter (5-0), l'équipe de Luis Enrique a su défendre son titre de champion d'Europe contre Arsenal à Budapest le 30 mai dernier. Résultat : 1-1 après prolongations et 4-3 aux tirs au but.

«Quand on arrive à Paris et qu'on voit ce que ça crée auprès des gens, c'est incroyable. J'en ai même perdu ma casquette» Une séance de tirs au but qui a délivré le capitaine Marquinhos et les siens après les deux tentatives manquées par Eberechi Eze et Gabriel Magalhaes. Bradley Barcola a pu lui aussi célébrer cette victoire bien qu'il avait l'occasion d'offrir ce succès au PSG pendant la prolongation. Une contre-attaque qu'il n'est pas parvenu à mener à bien, mais qui n'a finalement pas eu d'incidence sur le sacre du Paris Saint-Germain. Pour Téléfoot, il s'est confié sur cette action qu'il doit transformer, il l'a reconnu. Mais cela n'a pas entaché sa joie et les scènes de liesse à Paris pendant les célébrations. « C'était incroyable. C'est vrai que quand on gagne le match, c'est incroyable dans nos têtes, mais quand on arrive à Paris et qu'on voit ce que ça crée auprès des gens, c'est incroyable. J'en ai même perdu ma casquette ».