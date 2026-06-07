«Mais en fait c'est un fou» : Ousmane Dembélé choque le vestiaire du PSG !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Vainqueur de la Ligue des champions pour la deuxième fois consécutive, le PSG a encore réalisé une saison exceptionnelle. Le club de la capitale est entré dans une nouvelle dimension l'année dernière notamment grâce à Ousmane Dembélé, qui s'est révélé être un leader de luxe. L'attaquant français a mené ses coéquipiers vers les sommets en restant toujours simple en dehors du terrain. De quoi choquer Bradley Barcola !

Ancien joueur du Borussia Dortmund et du FC Barcelone, Ousmane Dembélé a passé un cap l'année dernière en menant le PSG vers son premier sacre en Ligue des champions. L'attaquant français impressionne aussi dans le vestiaire du club de la capitale. En effet, Bradley Barcola s'est confié sur son coéquipier qu'il retrouve également avec l'Equipe de France.

Bradley Barcola choqué par Dembélé Arrivé au PSG en même temps qu'Ousmane Dembélé, Bradley Barcola a appris à connaître son compatriote. Le joueur de 29 ans reste fidèle à lui-même en dehors du terrain et le contraste avec ce qu'il donne sur le terrain est saisissant selon Bradley Barcola. « En dehors du terrain, il ne fait que rigoler. Il parle de tout, il fait des blagues et des bêtises. Mais quand on arrive sur le terrain, il est tellement sérieux que la première fois que je l'ai vu sur le terrain, je me suis dit "mais en fait c'est un fou". Comment il peut être comme ça sur le terrain, et comme ça en dehors ? Mais franchement, c'est incroyable de jouer avec lui, il nous donne des conseils et il parle avec tout le monde. C'est top de jouer avec lui » déclare le jeune attaquant français à Téléfoot.