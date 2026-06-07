Transfert d’Eli Junior Kroupi : Un futur départ d’Ousmane Dembélé déjà anticipé par le PSG ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ousmane Dembélé est aujourd’hui un joueur du PSG et dans l’immédiat, il n’est pas prévu qu’il quitte le club de la capitale. Il n’empêche que le Français n’a toujours pas prolongé et dans un an, la question de son départ pourrait donc se poser. Une situation qui inciterait le PSG à anticiper la future succession de Dembélé ? La volonté d’Eli Junior Kroupi irait dans ce sens. Explications.

Double champion d’Europe en titre, le PSG préparerait un mercato estival d’envergure. En effet, le club de la capitale travaillerait sur plusieurs arrivées dont celle potentiellement d’Eli Junior Kroupi. Auteur d’une belle saison en Premier League avec Bournemouth, l’ancien de Lorient pourrait fait son grand retour dans le championnat de France. Pour cela, le PSG devra sortir le chéquier. Alors qu’Eli Junior Kroupi pourrait coûter aux alentours des 100M€, les Parisiens pourraient mettre la main sur un véritable crack. Et le successeur d’Ousmane Dembélé à terme ?

« L’idée de faire venir Eli Junior Kroupi dans l’idée que peut-être dans un an Ousmane Dembélé… » Sur le plateau de L’Equipe du Soir, il a été question de cet intérêt pour Eli Junior Kroupi. C’est alors que Dave Appadoo a notamment expliqué qu’avec le recrutement de l’attaquant de Bournemouth, le PSG pourrait bien préparer le futur départ d’Ousmane Dembélé : « C’est un peu le profil recherché. Déjà le fait de continuer à franciser le vestiaire, de prendre des joueurs à fort… Lui ce n’est plus à fort potentiel maintenant, il est en train d’exploser. Il a été très très fort en Premier League cette saison. Et je pense qu’il y a aussi l’idée de faire venir Eli Junior Kroupi dans l’idée que peut-être dans un an Ousmane Dembélé… Il va falloir une rotation pour Dembélé, il n’a pas de remplaçant dans l’effectif actuel. Il n’a pas prolongé, ça veut dire qu’en 2027, tu vas arriver sur le feuilleton Dembélé. Si tu as Eli Junior Kroupi, ça règle un peu la question ».