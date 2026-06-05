Julian Alvarez : Les deux problèmes qui rendent impossible son transfert au PSG ?

Alexis Brunet

Depuis plusieurs semaines, le PSG est annoncé comme étant l’un des principaux courtisans du buteur de l’Atlético de Madrid Julian Alvarez. Toutefois, les derniers échos dans ce dossier ne sont pas très bons pour le club de la capitale. Selon le journaliste Fabrice Hawkins, l’international argentin ne devrait pas poser ses valises à Paris car il coûterait trop cher et surtout parce qu’il ne serait pas vraiment partant pour rejoindre l’équipe de Luis Enrique.

Avec deux titres consécutifs en Ligue des champions, le PSG possède l’un des meilleurs effectifs d’Europe, mais il va être modifié cet été. En effet, certains joueurs ont déjà fait part de leur envie de départ, notamment en raison de leur temps de jeu réduit, à l’image de Kang-in Lee ou bien de Gonçalo Ramos. Le club de la capitale a d’ailleurs déjà commencé à creuser certaines pistes pour les remplacer.

Alvarez ne devrait pas venir au PSG Pour remplacer notamment Gonçalo Ramos, le PSG aurait identifié le profil de Julian Alvarez, le buteur de l’Atlético de Madrid. Un dossier qui ne devrait finalement pas aboutir, comme l’a confié le journaliste Fabrice Hawkins dans Génération After. « Il y a des joueurs qui arrivent en fin de cycle, à bout de souffle, qui ont envie de partir, que le club ne retiendra pas. Je pense notamment à Gonçalo Ramos, je pense à Lee. Ce sont des joueurs qui seront remplacés. Ils seront remplacés par des joueurs d’un niveau équivalent, notamment pour Ramos. Je pense pas qu’ils vont amener quelqu’un qui revendique quoi que ce soit. J’entends par là que je pense pas qu’ils vont remplacer Ramos par un joueur à 100M€. Pas par un Julian Alvarez pour être clair ? Non. Je ne pense pas qu’il viendra. Pour plusieurs raisons. Déjà il y a le prix et il y a le fait qu’aujourd’hui, pour jouer au PSG, ils souhaitent que les joueurs aient envie de venir au PSG et uniquement au PSG. Et ce ne sont pas les signaux envoyés par Alvarez ces derniers mois. C’est ce qui me fait dire qu’à mon sens il ne viendra pas. »