Mercato - Un joueur courtisé par le PSG répond cash : «On parle beaucoup trop de moi»

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Plutôt discret sur le mercato l'année dernière, le PSG pourrait décider de se montrer un peu plus actif cette fois-ci. Ces dernières semaines, le nom d'Alexey Batrakov a circulé dans les radars du club de la capitale. Le Russe de 20 ans apparaissait comme une piste crédible comme le club est allé dénicher Matvey Safonov notamment. Batrakov sait qu'il y a des discussions autour de lui.

Jeune joueur du Lokomotiv Moscou, Alexey Batrakov réalise plutôt de belles performances chez lui en Russie. Le milieu offensif de 20 ans a atterri dans les radars du PSG, qui n'avait pas hésité à aller recruter Matvey Safonov dans ce marché russe. Ces dernières semaines, il a parfois été annoncé du côté de la capitale française, une photo ayant notamment fait le buzz. Il s'explique.

« C’était une blague » Dans une interview pour le média russe Sport24.ru, Alexey Batrakov est revenu sur cette agitation le concernant alors que le mercato estival va ouvrir ses portes prochainement en France. Les dernières informations rapportent que le PSG aurait lâché l'affaire dans ce dossier. Pourtant, sa photo avec un maillot du PSG avait bien alimenté les rumeurs. « C’était une blague. Ces derniers temps, on parle beaucoup trop de moi et d’un possible transfert. J’essaie de l’ignorer. Surtout quand on me critique et qu’on écrit que je ne le mériterais pas. Si quelque chose se passe entre les clubs, les agents m’en informent. Mais pour l’instant, étant en sélection, j’ai demandé à ne rien dire » explique-t-il.